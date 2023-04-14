Головоломка, с которой справятся единицы: среди ломтиков арбуза нужно найти змею 8 14.04.2023, 11:58

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За 6 секунд.

Головоломки способны как зарядить наш мозг дополнительной энергией для дальнейшей умственной работы, так и дать нам возможность отвлечься и отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Следующая головоломка заставит собрать воедино всю свою внимательность, ведь нужно будет найти змею, которая притаилась среди зелени и ломтиков арбуза.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 6 секунд, пишет Mirror.

Пресмыкающееся хорошо замаскировалось, поэтому заметить его будет не так уж легко. Придется привлечь всю свою усидчивость и смекалку.

На первый взгляд казалось бы, что змею легко будет увидеть среди ломтиков арбуза, ведь они отличаются по цвету. Но головоломка построена так, что разнообразные цвета на изображении не так уж сильно помогут.

Головоломку можно попробовать разгадывать с друзьями или в кругу семьи, чтобы посоревноваться и проверить, у кого получится найти скрытую на рисунке змею быстрее.

Если вам до сих пор не удается найти пресмыкающегося, не расстраивайтесь, ведь эта задача не простая. Даем небольшую подсказку: при поиске стоит сосредоточить основное внимание на нижней части изображения.

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