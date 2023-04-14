Washington Post узнал, зачем Тейшейра «слил» документы Пентагона 16 14.04.2023, 11:43

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Участники онлайн-группы обещали «никогда не делиться секретными данными».

Американский военнослужащий Джек Тейшейра, подозреваемый в организации утечки документов Пентагона, считал войну в Украине «удручающей» битвой стран, которые должны быть близки друг к другу. Об этом пишет The Washington Post.

Участник закрытого сервера Discord, где Тейшейра публиковал секретные документы, рассказал, что впервые секретные данные военнослужащий начал показывать своим приятелям в феврале 2022 года.

«Он рассматривал [войну в Украине] как «удручающую» битву между «двумя странами, у которых должно быть больше общего, чем поводов разъединения», – рассказал журналистам друг Тейшейры.

Решение опубликовать секретные документы молодой человек объяснял тем, что хочет «просветить людей, которые, по его мнению, были его друзьями и которым можно доверять», а также сделать их «свободными от пропаганды, бушующей снаружи».

При этом участники онлайн-группы пообещали никогда не делиться ни с кем секретными документами за пределами их закрытого сервера Discord, поскольку это может нанести ущерб США.

Собеседник издания также опроверг слухи, что некоторые из участников сервера были русскими и украинцами. По его словам, один участник действительно выдавал себя за российского морского офицера, но на самом деле он проживает в Кентукки.

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