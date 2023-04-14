Полковник ВСУ: Россияне со скоростью звука уйдут из двух регионов 7 14.04.2023, 11:52

9,242

Коллаж 24 Канала

Даже F-16 не догонит.

В случае, если ВСУ решат начать наступление на Запорожье, россияне будут сбегать с материкового Юга Украины так быстро, что их не догонит и F-16.

Об этом «24 каналу» заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

Россияне будут убегать с космической скоростью

Центр национального сопротивления сообщил, что россияне готовятся к «жесту доброй воли» на захваченной Запорожской атомной электростанции. У врага уже есть план по эвакуации ввезенных туда работников «Росатома».

Роман Свитан уверен, что выход из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей россияне начали планировать на следующий же день после того, как туда зашли. Ведь любой выход украинских войск в сторону Мелитополя переведет всю эту группировку в режим оперативного окружения.

«Здесь уже находиться просто невозможно. И выйти потом будет невозможно. То есть, как только мы на 10 километров начнем двигаться в сторону Мелитополя, будем доходить до Токмака, россияне сразу побегут из ЗАЭС», – заявил Роман Свитан.

Но он убежден, что враг будет убегать не только с Запорожской АЭС, но и со всего левого берега Каховского водохранилища. Они сразу начнут бежать, понимая, что попадут в котел.

Левобережье Днепра является огромным «котлом» для россиян

Военный эксперт допускает, что продвижение ВСУ может происходить одновременно из Орехова в сторону Мелитополя и с Кинбурнской косы в сторону Армянска, что на севере Крыма. Тогда россияне быстро побегут со всех оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

«Скорость бега будет такой, что мы их просто не догоним. Нам и F-16 могут не помочь – только ветер будет за ними свистеть. Россияне понимают, что весь этот «мешок» – это братская могила для них», – иронизирует Роман Свитан.

Резюмируя, он отметил, что однозначно верит в информацию о том, что россияне уже готовятся к выходу из Запорожской атомной электростанции.

Безальтернативный F-16

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес признал, что Украине крайне необходимы самолеты F-16. В то же время он считает, что пока украинская армия в качестве альтернативы может использовать 3 других комплекса:

Полковник запаса ВСУ убежден, что эти комплексы могут быть лишь точечной альтернативой самолетам F-16. Впрочем, только когда речь идет о точечных поражениях целей.

Военный эксперт в частности отметил, что, например, одна ракета ATACMS стоит более 100 тысяч долларов, а авиабомба, которую может сбрасывать самолет F-16 – всего несколько тысяч долларов. При этом самолет может нести с десяток таких бомб и нанести в десять раз большее поражение врагу.

«Один самолет – это десяток таких ракет ATACMS или Storm Shadow. Это несоразмерное соотношение. Заменить можно, точечно выполнить задачу можно, но масштабно работать на прорывы обороны – это просто нереально», – заявил Роман Свитан.

Резюмируя, он подчеркнул, что задача авиации – это не только точечные авиаудары, но и прорубка обороны противника перед идущими в наступление сухопутными войсками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».