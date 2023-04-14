«В итоге энергетики впечатлились настойчивостью птицы и пошли ей навстречу» 4 14.04.2023, 12:18

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Как в деревне под Могилевом сделали специальное жилище для аиста.

В деревне Борисовщина Глусского района Могилевской области аист не менее пяти раз оставлял местных жителей без света. Дело в том, что ему очень понравился столб действующей линии электропередач.

Птица решила построить на нем свое гнездо. В процессе ветки падали на провода, из-за чего происходило короткое замыкание. Как результат — в деревне пропадало электричество, пишет glusk.by.

По словам начальника района электросетей Сергея Мышкавца, специалисты выезжали на место уже 5-6 раз. Они устраняли аварийную ситуацию, а также разрушали недостроенное гнездо аиста. Однако птица каждый раз начинала строить его заново.

Обычно, пишет издание, аисты в таких случаях находят себе новое место. Но не этот. В итоге энергетики, впечатлившись настойчивостью птицы, «пошли ей навстречу». Они поставили рядом с опорой электропередач другой столб, но уже без проводов и со специально изготовленным каркасом (чтобы гнездо хорошо держалось) и даже перенесли туда ветки.

Судя по фотографиям, аисту понравилось новое жилище.

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