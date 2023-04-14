Шойгу поднял по тревоге весь Тихоокеанский флот РФ 8 14.04.2023, 12:20

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Россия репетирует ядерный удар.

Минобороны России продолжает показательно-демонстративные маневры стратегических ядерных сил на фоне нарастающей напряженности в отношениях с США и решения президента Владимира Путина приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В пятницу, 14 апреля, министр обороны Сергей Шойгу объявил внезапную проверку Тихооеканского флота, который был поднят тревоге и приведен в высшую степень боеготовности.

Как сообщает «РИА Новости», основной задачей проверки, руководство которой доверено командующему ВМФ РФ адмиралу Николаю Евменову станет «наращивание способности» отражать агрессию вероятного противника.

Тихоокеанский флот имеет в своем составе четыре ракетных крейсера стратегического назначения, которые, по задумке военных планировщиков, с советских времен рассматриваются как основное орудие ответного ядерного удара.

В случае начала конфликта ядерных держав и возможного поражения шахт наземного базирования, спрятанные в бухтах Охотского моря субмарины должны выпустить межконтинентальные баллистические ракеты по противнику.

Готовность стратегических подлодок к применению оружия будет взята на отдельный контроль — такое поручение дал глава Генштаба Валерий Герасимов.

Он сообщил, что учения ТОФ пройдут в три этапа. На первом флот будет приведен в полную боевую готовность с проверкой дежурных сил ПВО и подразделений авиации.

В рамках фабулы учений флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, а затем будет задействована дальняя авиация.

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