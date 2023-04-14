Брестчанин «оскорбил» Лукашенко в объяснительной о невыплаченных штрафах 1 14.04.2023, 12:23

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После этого еще раз, но уже устно.

В Бресте за оскорбление Лукашенко судили жителя города Игоря Свирида. Подробности процесса рассказал правозащитный центр «Весна».

Приговор мужчине огласили еще 29 марта, но правозащитникам стало известно о нем только сейчас.

По материалам дела, Игорь Свирид 13 февраля 2023 года в отделе принудительного исполнения письменно оскорбил «в непристойной форме» Лукашенко в объяснительной, которую его обязали написать за невыплаченные штрафы. Когда на мужчину вызвали милицию, он оскорбил Лукашенко еще и устно.

В суде брестчанин признал вину частично. Ему назначили год лишения свободы в колонии общего режима.

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