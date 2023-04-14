Очередь на границе с Польшей внезапно исчезла 1 14.04.2023, 12:34

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В чем причина?

Еще пару дней назад Госпогранкомитет Беларуси сообщал, что въезда в ЕС ожидают более 2 тысяч автомобилей: «Очереди легковых авто фиксируются на всех маршрутах в Литву и Польшу. Наибольшее скопление транспорта — перед польским пунктом пропуска „Брест“ („Тересполь“)». Но к выходным внезапно колейка рассосалась, пишет onliner.by.

Причина такого эффекта на самом деле банальна: предпраздничные дни. Впереди православная Пасха, и многие автомобилисты предпочитают остаться дома, с семьей. Конечно, сегодняшний эффект минимальных очередей дает поводы для анализа стратегии очереди и тех, кто в ней стоит. Но факт остается фактом: обычно колейка тянется от накопительной зоны (за шлагбаумом) на несколько километров в сторону Брестской крепости, а сегодня сама зона не заполнена даже на треть.

Фото с границы распространяются в брестских профильных чатах. Основная мысль: «Давно такой картины не видели». По официальным данным ГПК РБ на 10:00 13 апреля, в ПП «Брест» было всего 40 машин на выезд в сторону Польши. Для понимания: в последние дни их число не падало ниже 300. В сторону Беларуси тоже пусто.

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