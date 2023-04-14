«Тогда встанет вопрос: а зачем нам «Белавиа»?» 1 14.04.2023, 12:43

2,566

Фото: Charter97.org

Экономист сравнил путевки на отдых в Турцию из Варшавы и из Минска.

Экономист Александр Кнырович сравнил путевки на отдых в Турцию из Варшавы и из Минска. Так, для семьи из четырех человек, двое из которых дети, путевка из Минска обойдется в 2 750$, из Варшавы — в 1 650$.

— Цена на путевку складывается из перелета, отеля, трансфера и цены на услуги туроператора, — рассказывает эксперт в своем новом выпуске на канале Кнырович. — Самая главная разница сегодня — в цене авиабилета. Смотрим, сколько в тех же условиях стоят билеты на самолет «Минск-Стамбул» и «Варшава-Стамбул».

Итак, в первом случае это 442 евро, во втором — 285. Причина такой разницы, во-первых, война: приходится облетать зону боевых действий. Стандартный рейс из Минска в Стамбул раньше длился 2 часа 40 минут, сегодня — 6 часов.

Вторая причина — санкции. На «Белавиа» санкции накладывались трижды: первый раз летом 2021 года после посадки самолета Ryanair. Второй раз во время миграционного кризиса, когда «Белавиа» обвинили в содействии этому.

Тогда на европейские активы авиакомпании были наложены санкции, и компаниям-гражданам ЕС было запрещено предоставлять какие-либо финансовые средства для «Белавиа».

Это было важно, так как на тот момент у белорусской авиакомпании был парк из 29 самолетов, но владела она только 20. Остальные самолеты «Белавиа» брала в лизинг от европейских организаций. Сегодня из 29 самолетов в авиапарке компании находится 13-14 самолетов, остальные же пришлось отдать.

Третий этап санкции пришелся на военное время, так как Беларусь предоставила свою территорию для российских войск, которые ведут войну против Украины. Теперь компаниям во всем мире запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские детали для обслуживания парка самолетов «Белавиа».

— Итак, у нас ужалось количество рейсов. Сегодня мы летаем строго на Восток и чуть-чуть на Юг — там остались ОАЭ, Турция, Грузия.

Однако я обратил внимание на «Белавиа» еще до всего этого — лет семь назад. У нее были отличные показатели, была даже прибыль около 5%. Была только одна проблема — это дорогая авиакомпания. Работало это так: если австрийские авиалинии хотели лететь в Минск, «Белавиа» ставила условие «наш рейс — ваш рейс», цены удерживали на том уровне, который был удобен им.

И на фоне этого монополизма и возможности устанавливать цены какие захочешь, у компании оставалось всего 5% прибыли.

Статистика авиакомпании «Белавиа» за 2022 года недоступна, добавляет Кнырович. Но в доступе есть статистика за 2019 и 2020 годы. В 2019 выручка белорусской авиакомпании составляла 883 миллиона, прибыль до налогообложения — более 100 миллионов, то есть рентабельность продаж около 12%.

— Это классный показатель, особенно на собственном капитале 427 миллионов рублей. То есть доходность капитала около 23% после лизинговых платежей — это просто шикарно.

Когда мы заглядываем в 2020 год, видим резкое падение: коронавирус и другие ограничения дают сразу минус 40% — 520 миллионов выручка и около 92 миллионов — убыток. Но здесь хотя бы все объяснимо. Конечно, эти потери угрожают финансовой независимости компании: если в 2019 году был вполне приличный коэффициент соотношения собственного капитала компании ко всему капиталу, то в 2020 году выросли кредиты, лизинги и ужался собственный капитал.

После пиратского захвата самолета в 2021 году и участия в войне в 2022, думаю, сейчас там будет абсолютно разобранный баланс.

Когда это закончится? Когда у белорусов будет возможность летать по нормальным ценам? В первую очередь, когда закончится война. Во-вторых, когда будут ликвидированы последствия принудительной посадки самолета, на борту которого находились Роман Протасевич и София Сапега.

Когда-то это, конечно, закончится. Но дальше станет вопрос: а нам вообще нужна такая компания? «Белавиа», которая и не собиралась бороться за эффективность.

Если почитать, как за эффективность борются лоукостеры, выверяют каждую копеечку расходов, чтобы позволить себе предоставлять для покупателей низкие цены, можно найти много интересного, и ключевое — это количество рейсов в день.

Я не представляю, чтобы «Белавиа» в сегодняшних условиях или вообще когда-либо начала бороться за себестоимость. Зачем стараться, если можно просто поднять цены — белорусы все равно никуда не денутся, — заключает Кнырович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».