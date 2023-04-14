СМИ: Состояние Путина ухудшилось, Герасимов ждет момента «Х»6
- 14.04.2023, 12:47
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Для главы РФ подготовили новый «алгоритм лечения».
В источнике, приближенном к Кремлю, появилась информация о том, что здоровье Путина продолжает ухудшаться: два последних курса терапии не дали ожидаемого эффекта.
По состоянию на 13 апреля Путин в основном отдыхал, сдав утром анализы. На вопросы врачей о состоянии его здоровья он дважды отвечал «нормально».
При этом для президента России подготовили новый алгоритм лечения, который начнут реализовывать в субботу, поскольку два курса терапии в этом году не дали ожидаемого эффекта и здоровье Путина продолжает ухудшаться.
Об этом сообщает Telegram-канал «Генерал СВР», который ведет якобы бывший российский генерал, обладающий секретной кремлевской информацией, передает dialog.ua.
Как пишет источник, во время совещания с военным руководством РФ, услышав, что Бахмут до сих пор не взят, Путин поставил новый дедлайн по захвату этого города – до конца апреля. И если этого не произойдет, то он уже точно примется за кадровые перестановки. Однако на подобные угрозы диктатора уже особо никто не реагирует.
Более того, командующий российскими войсками в Украине Валерий Герасимов, как оказалось, хорошо ладит с Николаем Патрушевым. И когда его спросили во время частной беседы, на что он рассчитывает, учитывая текущее положение дел на фронте, он ответил четко и ясно: «Ждем, когда у*бок сдохнет и это закончится».
«Но другие, видимо, ждать не намерены», – загадочно завершается пост в Telegram-канале «Генерал СВР».