Как отпраздновать Пасху с пользой для здоровья 2 14.04.2023, 12:52

Советы медиков.

Если вы соблюдали пост, то выйти из него и пережить пасхальное застолье без вреда для здоровья - сложное задание. Среди возможных осложнений в это время наиболее часто встречаются расстройства пищеварения, панкреатит, а также обострения хронических болезней. Врачи напоминают, что совершенно не обязательно есть все то, что находится на праздничном столе, пишет INTO-SANA.

«Атмосферу праздника во время пасхального застолья по традиции создают куличи и крашеные яйца. Однако, часто пасхальный стол перегружен блюдами из мяса, которые необходимо уравновесить овощными блюдами, зеленью, – рассказывает Наталья Деревянко, врач-диетолог высшей категории клиники. – Мясо, яйца и рыба хорошо сочетаются с квашеной капустой, с тушеными или запеченными овощами. Куличи же предпочтительно оставить на другой прием пищи».

Врач рекомендует помнить о том, что ощущение сытости приходит не сразу, а примерно через 40 минут после начала трапезы. Важно питаться часто и небольшими порциями. Как вариант, во время застолья можно принять препарат, содержащий ферменты, но все же лучшим вариантом будет просто вовремя остановиться.

«Любую сдобу, а особенно свежую, нашему организму сложно переварить, для этого ферментные системы работают на максимальной мощности, – уточняет Наталья Деревянко. – Раньше куличи пекли за несколько дней до праздника, и прямо из печи сдобу не ели. Ведь сладкая и свежая сдобная выпечка приводит к усилению газообразования, обострению колитов и энтеритов, может приводить к обострению гастрита, панкреатита, язвенной болезни и холецистита, повышать уровень холестерина и сахара в крови».

Употреблять алкоголь следует со знанием меры. Лучшим выбором для праздничного стола на Пасху будет красное сухое вино, поскольку оно содержит природные антиоксиданты. Однако, выпивать сразу более бокала не стоит. Пища с высоким содержанием жиров подойдет тем, кто собирается употреблять более крепкие напитки, так как это уменьшит скорость всасывания алкоголя. Принятие аперитива примерно за час до начала празднования позволит предупредить опьянение, поскольку ферментные системы печени смогут подготовиться к расщеплению алкоголя.

Каждый человек должен понимать, что даже за праздничным столом не стоит есть все подряд и за один прием пищи следует съедать не более индивидуально допустимого объема, который в среднем составляет около 350-400 г.

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