Politico: Венгрия тайно помогает Украине с доставкой оружия 14.04.2023, 13:12

Речь идет об использовании воздушного пространства.

Опубликованные в сети документы Пентагона свидетельствуют о том, что Венгрия, вероятно, может тайно помогать Украине с доставкой оружия.

Об этом сообщает Politico.

Издание проанализировало «слитые» в сеть секретные данные Минобороны США. В одном из таких документов отмечается, что Венгрия могла разрешить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия.

В обнародованных данных говорится, что украинские пилоты перелетят на переданных Хорватией вертолетах «через воздушное пространство Венгрии».

«Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены на земле или рейсами в Польшу», - отмечает Politico.

Напомним, Венгрия с начала полномасштабной войны отказалась оказывать Украине военную помощь. В Будапеште также отмечали, что не разрешат перевозить оружие по территории страны.

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