«Более зрелый мужчина будет больше заботиться, а молодые – они какие-то ненадежные» 14.04.2023, 13:14

Психотерапевт рассказала о тонкостях отношений с большой разницей в возрасте.

Если партнер в отношениях сильно старше или младше (скажем, на 10–15 лет) – это нормально? И что вообще здесь можно считать нормой – и есть ли она? Citydog попробовал разобраться вместе с психотерапевтом. На вопросы журналистов ответила психотерапевт Юлия Олих.

– Существует ли какая-то возрастная «норма» в отношениях?

– Считается, что люди с разницей в возрасте до шести лет принадлежат к одному поколению. Соответственно, у них будет некий похожий культурный код: одни и те же фильмы, на которых они выросли, музыка и прочее. Конечно, в этом случае понимать друг друга им будет легче.

Но если говорить про норму, то здесь можно ориентироваться на то, что является нормой в сексуальных отношениях: все, что устраивает обоих партнеров и не противоречит законодательству – это окей. Считаю, что к ситуации с большой разницей в возрасте это тоже применимо.

Еще я подумала вот о чем. Мы живем в век мультикультурный, у нас есть интернет, мы узнаем, как живут люди в других странах, находим с ними что-то общее, например, базовые ценности. Сейчас способность к адаптации, способность к более гибким границам – это те скилы, которые нам нужны в быстро меняющемся мире. Человек другого возраста – это в любом случае другой мир, другое воспитание и культура, вы с ним не росли на общих ценностях. И те навыки, которые я перечислила, и помогают быстрее найти точки соприкосновения.

Если человеку рядом с партнером, который намного старше, кажутся такие отношения неприемлемыми, он чувствует стыд и неловкость перед друзьями, не чувствует влечения, – это будет сказываться на отношениях. Но если два человека вполне гармонично существуют, им классно вместе, у них нет ярко выраженных неприятных чувств друг к другу, то почему бы и нет.

– Кому-то может показаться противоестественным, когда партнер почти одного возраста с твоими родителями?

– Если говорить больше о культурных и психических моментах (в сексуальном плане, мне кажется, здесь нет противоречий), то для многих может показаться это противоестественным из-за одного распространенного мифа. Будто выбирая партнера старше нас, мы выбираем себе родителя. Но я как психотерапевт, который работает с темой отношений, скажу, что мы выбираем «родителя» скорее по нашей психологической зрелости – и это может быть партнер любого возраста, даже тот, кто на 20 лет младше.

Скажем, если я себя в 40 лет считаю маленькой инфантильной девочкой в контакте с мужчиной, если я хочу исключительно того, чтобы обо мне заботились, то я и к парню, которому 20, буду относиться, как к папе. И его возраст совершенно не будет иметь значения. Отношение к партнеру как к родителю определяется далеко не только возрастом.

Хочу отметить, что, к сожалению, мы травмированы советским воспитанием и ценностями, которые существовали в семьях – в них, как правило, было много насилия и агрессии. И чаще всего мы ищем для себя родителя, потому что у нас не закрыты дефициты любви.

– А давайте подробнее поговорим про причины, почему человек выбирает партнера намного старше или младше своего возраста.

– Предполагаю, если это закономерность (человек регулярно ищет себе партнера с большой разницей в возрасте), за этим действительно лежит какое-то убеждение, которое диктует этот выбор. Например, оно может быть социального характера: взрослый мужчина выбирает молодую девушку, потому что вот в его обществе или даже в его небольшом окружении так принято. Так человек утверждается в определенной социальной группе, чтобы не терять свой статус и быть в ней принятым/принятой.

Еще одна причина – личный миф. Например: девушка считает, что более зрелый мужчина будет больше заботиться, а молодые – они какие-то ненадежные. Опять же, эта причина сформирована из дефицита: здесь мы отмечаем проблему с самооценкой, возможные комплексы, которые формируют определенные убеждения, диктующие наши выборы.

Или вот еще довольно распространенная ситуация. Современные женщины в нашем обществе любят развиваться: они ходят к психотерапевтам, учатся новым профессиям, вкладываются не только в образование, но и в красоту. И есть действительно большое количество женщин, которые в 40-45 лет выглядят хорошо, а главное – внутри себя чувствуют много энергии и молодости.

К этому возрасту у женщины раскрывается потенциал, она хочет получать удовольствие от жизни, не гнаться за чем-то, а кайфовать. Но дело в том,что среди мужчин такого же возраста уже меньше тех, кто хочет того же, многие из них состарились гораздо раньше. Получается, что таким женщинам больше подходят на энергетическом уровне партнеры помоложе.

В ситуации, когда мужчина выбирает женщину старше себя, тоже могут быть разные причины. Например, партнерша в этом случае может восприниматься как человек самодостаточный, который будет меньше грузить своими проблемами, выносить мозг, выдвигать претензии (хотя это далеко не всегда так). Вроде как она зрелая и может дать больше спокойствия и расслабленности в отношениях.

Или: женщина в 40 еще не теряет свою сексуальность, но при этом она кажется более свободной, открытой, готовой на эксперименты и менее загонной. Мужчину может привлекать как раз то, что она находится в большем контакте с собой, чем девушки его возраста.

– А влияют ли на выбор партнера наши детские травмы, про которые сейчас так много говорят?

– На мой взгляд, люди, которым сейчас 30–50 лет (беру такой промежуток, потому что в своей работе взаимодействую именно в этим возрастом), относятся к достаточно травмированному поколению. Они выросли в ситуации, где им не хватило того надежного взрослого, стабильного и зрелого, который защищает. Тогда, как я уже говорила, были правила игры совсем другие в воспитании. В такой среде человек не смог до конца вырасти в зрелую личность просто потому, что ему не на кого было опереться. Поэтому в будущем этот опыт действительно может влиять на выбор партнера.

Но и выбор человека, который намного младше, тоже можно объяснить. Детям на постсоветском пространстве нередко приходилось брать ответственность за родительские эмоции («Ты меня расстроил», «Ты плохой»), а иногда даже – принимать за них решения. Знаю случай, когда родители спрашивали ребенка: «Разводиться мне с твоим папой или нет? Как скажешь, так и будет».

Также была распространенная ситуация, когда старшим детям в семье приходилось присматривать за младшими братьями и сестрами, потому что родители на работе. Такая родительская позиция многим из нас тоже может быть близка: если я буду заботиться о ком-то, меня будут любить.

– Большая разница в возрасте как-то влияет на качество отношений?

– Для меня отношения – это наука, предмет, у которого есть свои законы – и они достаточно универсальны, несмотря на то, что мы все разные. Во-первых, успешность отношений зависит от того, насколько человек психологически зрелый и автономный, насколько он хорош сам по себе, как личность, может ли он быть полноценным членом общества.

Во-вторых, это способность быть в отношениях, глубоко привязываться к человеку, быть с ним и вместе, и врозь, чувствовать его значимость. Эта способность, которая развивается в первую очередь в отношениях с матерью – в дальнейшем от этого зависит, какую связь мы будем выстраивать с партнером: например, надежную, тревожную или вообще никакую.

В-третьих, самооценка – она тоже лежит в основе любых отношений. Если у человека адекватная самооценка, у него есть границы, есть самоуважение, в отношениях он может говорить о том, что нравится или не нравится, может идти на компромиссы, решать конфликты, договариваться.

Мне кажется, сейчас институт отношений по-прежнему в кризисе: мы не умеем многих этих вещей и не прокачиваем свои скилы. И разница в возрасте здесь вообще ни при чем.

И еще отдельно нужно отметить важный момент – умение понимать свое тело. Ведь если говорить искренне, отношения с более взрослым партнером могут вызывать вопросы скорее в интимной сфере, в сексуальности – то, насколько его тело является сексуальным для нас, насколько нас влечет к нему. Конечно, можно убеждать себя, что все хорошо, когда это не так, но лучше это никому не сделает. Важно знать свою сексуальность и понимать, что для вас приемлемо, а что – нет.

– Могут ли отношения с большой разницей стать абьюзивными?

– Рассмотрим на примере, когда женщина выбирает мужчину старше себя. Почему здесь может быть больше пространства для абьюза? Есть доля вероятности, что женщина ищет того, кто будет опекать и заботиться – а не потому, что мужчина ей действительно нравится, ее колбасит от него. Здесь мы имеем дело с женщиной в дефиците, которая не в состоянии брать ответственность за свою жизнь, решать свои вопросы, не в состоянии стоять на своих ногах – и ей нужна опора.

Но эта схема, где «я ничего не могу, ничего не решаю, а взрослый мужчина будет меня защищать», скорее всего не сработает – защищать он не будет. Обычно такие отношения строятся на том, что кто-то властный, а кто-то – подчиненный. Такая ситуация предполагает усугубление ролей, когда тому, у кого много власти, хочется еще больше властвовать. Тем более его об этом будто бы просят. А со стороны «маленького» человека – еще больше быть подчиненным. И появляется благодатная почва для абьюза.

У ребенка есть иллюзия, что он управляет этим миром, но на самом деле это не так. И сколько бы вам ни было лет – 20, 30 или 40, – если вы внутри ребенок, вы не управляете этим миром. И если вы зависимы, это порождает созависимые отношения, в которых действительно может быть абьюз. В принципе, при таком раскладе он может случиться в любых отношениях.

– Мне кажется, то же самое происходит и в отношениях, где женщина старше – только там это, возможно, не так очевидно…

– Согласна. Одна ситуация, когда отношения складываются не из дефицита, а просто потому что оба партнера классные, автономные и им кайфово вместе. И совсем другая, когда ей 40 лет, она состоявшаяся в бизнесе или в профессии, успешная, но внутри неуверенная в себе: не считает, что может быть интересна такому же полноправному классному партнеру.

И тут она находит «мальчика», который должен ею восхищаться, – и начинает им управлять. Да, физического насилия здесь не происходит, но происходит пассивная агрессия, мол «Что ты можешь без меня? Кому ты такой никчемный нужен? Только мне».

– Разница в возрасте в однополых отношениях – здесь это как-то по-другому?

– Отмечу, что однополые пары – это не моя специализация, поэтому могу только предполагать. Думаю, принцип, по которому складываются такие пары, тоже может быть основан на семейной истории партнеров. Например, мальчика папа в детстве не принял: ругал за сексуальную ориентацию, требовал маскулинности, дарил пистолетики и прочее.

Внутри у ребенка осталась колоссальная боль непринятия, отцовской нелюбви – и тогда он продолжает ее искать дальше уже во взрослом возрасте. Это тот самый поиск родительской фигуры, которая скажет: «С тобой все нормально, ты имеешь право на такую ориентацию, ты имеешь право играть в игры, которые тебе нравятся. Я принимаю тебя в этом, ты классный».

Мне кажется, мы в этом разговоре вскрыли еще один пласт боли, который тоже имеет место. Он про то, что можно искать более старшего партнера, чтобы наконец-то получить признание. И не стоит этого бояться, избегать, ведь так бывает – наши травмы действительно иногда диктуют нам наше поведение. Но это не значит, что от этого нужно избавиться. Это нужно принять, чтобы сделать поиски более осознанными.

Любые отношения – трудные, идеальных просто не существует. И такой сценарий, как мы рассмотрели выше, – это лишь одна история, одна травма из множества других. Но трудные – это не значит, что плохие. Это значит, что желательно, чтобы у такой пары была терапия, чтобы партнеры прорабатывали возникающие трудности друг с другом и выходили из них быстрее, бережнее, с более высокой осознанностью, не убивая и не раня.

– По вашему опыту, как часто в Беларуси встречаются пары с большой разницей в возрасте?

– Мне кажется, их стало больше. И скорее это происходит оттого, что у людей в принципе стало больше свободы. Раньше было очень много установок и шаблонов: мужчина должен быть вот таким, а женщина – вот такой. Люди были сильно зациклены на этих рамках, многое было нельзя: нельзя разводиться, нельзя мужчине красить ногти, если дарить цветы, то только женщинам, если выходить замуж, то за того, кто старше.

Если мы говорим про ситуацию, когда мы можем исследовать и выбирать лучшее для себя, то в современном мире у нас появилось больше возможностей для этого. Соответственно, и пары теперь складываются не из прежних стереотипов: люди пробуют экспериментировать, чтобы найти то, что подходит им больше.

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