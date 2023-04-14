Полковник запаса КГБ: Устранить Путина поможет его же охрана 6 14.04.2023, 13:29

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фото: REUTERS

Cреди олигархов, топ-чиновников и силовиков России растет недовольство.

Российский диктатор Владимир Путин погибнет от рук своей же охраны, либо при ее прямом участии в заговоре. Об этом заявил полковник запаса КГБ, экс-разведчик, политолог и публицист Сергей Жирнов в интервью УНИАН.

Ранее экс-глава британского Генштаба Ричард Даннатт и бывший директор ЦРУ Джеймс Олсон заявляли, что Путина убьет его же окружение, как Цезаря. Причем основными кандидатами на роль заговорщиков оба видят высшее военное руководство России.

Комментируя эти предположения, Жирнов выразил уверенность, что это вполне реалистичный сценарий.

«Это понятно любому бывшему сотруднику спецслужб, что любого диктатора, который охраняется и отделился от страны службой безопасности, убивает как правило его ближайшее окружение», – заявил он.

Жирнов напомнил, что в свое время российского императора Павла І помогала убить его же охрана.

«Другое дело, что они опоздали», – констатирует эксперт.

Перспективы путинского режима

На днях российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что среди олигархов, топ-чиновников и силовиков России растет недовольство Владимиром Путиным. Он верит в «ненулевой» шанс на устранение диктатора, но рассчитывать на такой исход считает неверным.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Россия в формате нынешней федерации и вовсе может прекратить существование в ближайшее время. По его словам, это произойдет раньше, чем закончится война в Украине.

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