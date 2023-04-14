«Если вы хотите жить лучше, то и начинать надо с себя» 6 14.04.2023, 13:31

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Крик души дачницы, которой надоело убирать в лесу.

Сражение с мусором для читательницы Newgrdono.by стало сизифовым трудом. По ее словам, каждый год стихийная свалка образуется на одном и том же месте.

Локация – пригород Гродно. Окрестности садового товарищества «Крыничка», что рядом с деревней Заречанка.

«Вот там на этом месте каждый год наши люди устраивают свалку. Мы уже устали бороться», — показывает фотографии женщина.

В небольшой овраг летят старые яблоки, какие-то сорняки, а также банальный бытовой мусор – пластик, бумага, другие отходы.

«Мы с нескольким неравнодушными людьми несколько раз наводили здесь порядок, но мусор появлялся вновь», — сетует дачница.

Кто это делает, она не знает. Но вряд ли мусор привозят издалека.

«Надеюсь, что через публикацию достучусь до людей. Если вы хотите жить лучше, то и начинать надо с себя. А еще надеюсь, что на ситуацию обратят внимание со стороны», — говорит женщина.

Отметим, что мусорить в лесу – плохая идея. За нарушителем вполне может наблюдать фотоловушка. Умный прибор реагирует на движение и беспристрастно фиксирует нарушение. Найти и привлечь к ответственности нарушителя – дело техники.

Кстати, еще одно действенное средство от сора в лесу – установка контейнерной площадки у товарищества. Вряд ли кто-то понесет мусор на природу, если появится место, где его можно будет выкинуть вполне легально. Если сброситься всем товариществом, то обойдется такая услуга не так уж и дорого.

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