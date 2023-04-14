Военный эксперт: Разлад в Кремле нарушил управление войсками РФ 2 14.04.2023, 13:36

3,928

александр Коваленко

Между ФСБ и Минобороны происходит серьезный конфликт.

На этой неделе в России ввели электронные повестки . Сайт Charter97.org поговорил с известным украинским военным экспертом Александром Коваленко о том, как это скажется на отношении россиян к действующему правительству:

- Если честно, то никак. Ввели и ввели. Будут теперь загонять в стойло, как овец и всё. Считаю, что не стоит ожидать протестов.

На сегодняшний день российскому командованию остро нужно компенсировать потери в зоне боевых действий и не только. Потенциал ежемесячного ресурса должен составлять в среднем 50 тысяч человек, чтобы компенсировать количество убитых, раненых, пленных, а также ротационные нужды, восстановить боеспособность подразделений.

В свою очередь те мобилизационные процессы, которые проходят в России, обеспечивают в месяц приток 20 тысяч человек. То есть, Кремлю нужно в значительной степени повышать мобилизационные процессы. Сделать это по средствам очередной «частичной» мобилизации или открытой полной общей мобилизации они не могут. Поскольку вообще очень сильно боятся этого слова «мобилизация».

Тем не менее ресурс искать нужно, поэтому они будут повышать репрессивные меры, именно насильно притягивать в армию граждан. При этом, уверен, сам людской ресурс, как овцы, не будет этому противодействовать, реагировать, а послушно пойдет на заклание.

— Документы Пентагона вскрыли конфликты внутри российского командования. В одном из документов говорится, что 5 марта текущего года Николай Патрушев и Валерий Герасимов воспользовались отбытием Путина на лечение и осуществили переброску некоторых группировок российских войск на Южное направление фронта. Высшее военное руководство РФ саботирует приказы главы Кремля?

- Меня в этом документе очень смущает то, что указаны Патрушев и Герасимов. Ведь Патрушев - это человек ФСБ, а Герасимов — Минобороны РФ, а между ФСБ и МО РФ идет многолетний конфликт. Он уже является притчей во языцех.

Какое отношение имеет Патрушев к перегруппировке и передислокации войск? По моему, абсолютно никакого. Его роль совершенно в другом.

Что касается Герасимова, то он не мог бы принять этого решения без участия Сергея Шойгу. Поэтому в этом документе должны были бы быть отмечены Герасимов и Шойгу, как инициаторы этого действа, но присутствует только Герасимов, что опять-таки не логично. У меня, мягко говоря, есть серьезные сомнения относительно достоверности данной публикации. Это касается в последнее время практические всех тех публикаций, которые несут гриф секретности и являются неким сливом.

К слову, в военно политическом руководстве РФ сейчас далеко не все гладко. Любой разлад в этой системе фактически приводит к нарушению системы управления войсками, а когда это происходит, то сами по себе войска являются не дееспособными, как в наступлении, так и в обороне. Это безусловно очень даже полезно для Вооруженных сил Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».