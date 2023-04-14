Два вагона наличных по контракту

Два вагона наличных по контракту2
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 14.04.2023, 13:55
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Фантазии Медведева идут в интересном направлении.
Экономические власти нашей страны продолжают осваивать передовые финансовые технологии.
Минфин уточняет правила получения экспортёрами наличной валюты по контрактам:
«Резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту … в сумме, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров … заключенных между резидентами и нерезидентами».
Продаст, например, Сечин нефть, получит два вагона долларов от китайских товарищей, привезут их в Москву на вокзал, выгрузят в самосвалы, а те отвезут выручку в банк.
«Надеюсь, мы сможем построить Международный финансовый центр» - фантазировал в начале провальных «десятых» Дмитрий Медведев. Строительство идет в интересном направлении.
Можно еще золотом разрешить рассчитываться.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»