Два вагона наличных по контракту 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

14.04.2023, 13:55

5,058

Фантазии Медведева идут в интересном направлении.

Экономические власти нашей страны продолжают осваивать передовые финансовые технологии.

Минфин уточняет правила получения экспортёрами наличной валюты по контрактам:

«Резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту … в сумме, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров … заключенных между резидентами и нерезидентами».

Продаст, например, Сечин нефть, получит два вагона долларов от китайских товарищей, привезут их в Москву на вокзал, выгрузят в самосвалы, а те отвезут выручку в банк.

«Надеюсь, мы сможем построить Международный финансовый центр» - фантазировал в начале провальных «десятых» Дмитрий Медведев. Строительство идет в интересном направлении.

Можно еще золотом разрешить рассчитываться.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».