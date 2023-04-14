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Два вагона наличных по контракту

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 14.04.2023, 13:55
  • 5,058
Два вагона наличных по контракту

Фантазии Медведева идут в интересном направлении.

Экономические власти нашей страны продолжают осваивать передовые финансовые технологии.

Минфин уточняет правила получения экспортёрами наличной валюты по контрактам:

«Резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту … в сумме, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров … заключенных между резидентами и нерезидентами».

Продаст, например, Сечин нефть, получит два вагона долларов от китайских товарищей, привезут их в Москву на вокзал, выгрузят в самосвалы, а те отвезут выручку в банк.

«Надеюсь, мы сможем построить Международный финансовый центр» - фантазировал в начале провальных «десятых» Дмитрий Медведев. Строительство идет в интересном направлении.

Можно еще золотом разрешить рассчитываться.

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