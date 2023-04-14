«На границе коты вообще все поняли и замолчали» 4 14.04.2023, 14:08

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История белорусов, переехавших в Польшу вместе с питомцами.

Старший и Младший коты приехали в Варшаву на машине, забитой вещами. На границе их даже сразу не заметили, но потом все же проверили чипы и документы. Поначалу в другой стране было непривычно, но теперь коты счастливы: у них есть свой дворик, двухметровый забор и зоомагазин со всякими вкусностями. «Я уже отвыкла от того, что ты можешь столкнуться с жесткостью человека по отношению к животным!» — говорит их хозяйка в своей истории для сайта ex-press.live.

Рыжие коты — особенные…

— У меня всегда были коты, — рассказывает белоруска. — В детстве была еще крыса, я ее очень любила, строила ей дома. Коты, потому что они независимые. Им не нужно 100% времени уделять.

Старший кот появился в семье Людмилы в студенческом возрасте в Минске. Увидели объявление, приехали, взяли. Был единственный рыжий, понравился им. У него какие-то слегка породистые родители.

И старший, и младший коты любят наблюдать за людьми. Фото из архива героев.

Младший появился через 5 лет. Людмила встретила его в подъезде — на коврике сидел маленький котенок. Сразу пробовала пристроить, но он в итоге остался с ней.

— Рыжие коты, мне кажется, какие-то особенные, у них интересный яркий характер. Они как братаны. То дружат, то дерутся, — говорит она.

В Беларуси один кот прожил 9,5 лет, второй — 4,5 года.

Собираемся в Польшу…

Когда Люда решила, что будет переезжать в Польшу, начала к этому готовить котов. Ходили с ними в лес на прогулки на поводках, ездили в машине, чтобы им было проще пережить переезд.

Содержать их в Беларуси, по ее словам, было не дорого. Причем, кормили их всегда нормальным кормом. В Беларуси они чаще всего ели «Брит», Josera, «Роял Канин» и всякие консервы, чаще Felix.

Прививки им не делали, так как они жили дома. И необходимости в медицинских манипуляциях, слава Богу, не было.

— Когда решила уезжать, котов подготовила за полгода до нашего отъезда, — говорит белоруска. — Купила им которюкзак и переноску. Поставила им чипы, сделала паспорта и нужные прививки. Одна прививка ставилась сразу на год, и была еще прививка, которую надо было два раза ставить. И непосредственно перед выездом нужно было взять в ветеринарной станции разрешение на выезд. Все это было быстро, спокойно. Может потому, что это в нашем небольшом городе. Возможно, в Минске больше очередей. Для меня это было легкое приключение.

Котов на границе не сразу заметили

Беларусы ехали зимой на маленькой машине, забитой вещами. Младший кот более выносливый, потому что уличного происхождения. Он вообще ехал спокойно. Старший первые два часа в машине орал, подсаживая на панику Младшего. Но через три часа дороги сделали первый привал, остановились и поспали.

В машине была тишина, коты поняли, что происходит что-то серьезное. После этого они ехали довольно спокойно, хозяева делали остановки, чтобы их на поводке сводить в туалет.

— На самой границе коты вообще все поняли и замолчали. Их даже сразу не заметили. Чуть не пропустили нас, не проверив их чипы и документы, — вспоминает белоруска.

Как тут жить?

В Варшаве семья сразу приехала к другу в маленькую комнату.

— Кажется, и у котов был шок. Мол, куда мы из своих хоромов приехали? Как тут жить? — рассказывает Людмила.

Потом уже поехали на съемное жилье, то есть в квартиру на первом этаже, у которой есть огрудок (дворик возле дома — прим.ред.).

— Теперь у котов счастье такое, что я несмотря на все минусы квартиры не хочу отсюда съезжать, потому что они очень прижились и счастливы, — говорит хозяйка. — Их знают все соседи, а кот помладше научился лазить по двухметровому забору и выбираться в общий двор. Двор закрыт от машин, поэтому я не переживаю.

В Варшавской квартире у котов есть много свободного пространства.

Людмила котов очень балует. По ее подсчетам, на них уходит около 100-150 долларов в месяц, на двоих.

Рядом с домом есть маленький частный зоомагазинчик. Здесь хозяйка покупает им «Брит» и много консервов Gurmina. Когда оказывается в сети зоомагазинов побольше, то уже консервы пробует брать поинтереснее, для разнообразия.

— Здесь очень большой выбор консервов в сетевых зоомагазинах, разбегаются глаза. Причем классно, что в этих магазинах работники могут приходить со своими животными, чтобы им не было грустно дома. Обычно все берут собак, конечно, — рассказывает она.

Здесь у друганов появились разнообразные приспособления для удобной жизни.

Младшему коту понадобилась помощь доктора:

— Мой младший кот осенью упорно не хотел понимать, что уже не тепло, и долго гулял. Заболел чем-то типа человеческого ковида. Сразу я съездила в частную ветеринарку, потому что там врач была русскоговорящая. Но в следующие визиты я уже ходила в ветеринарку рядом, потому что и дешевле, и совсем рядом с домом. По-польски все было понятно. Коту кололи уколы, давали антибиотики, мазали глаза мазью. У него был постельный режим, мы включали ему передачи про животных на компьютере. А за лечение отдала около 100-150 долларов за все.

Познакомилась с соседкой благодаря коту

Людмила познакомилась с соседкой благодаря коту. Женщина выпустила гулять своих (у нее их три, в Польше, кстати, много у кого по нескольку котов, и их выгуливают на поводках). Младший бандит пошел знакомиться с ее котом и укусил его за попу.

— Ну мы их разняли и познакомились. Теперь она моих угощает и нас угощает, а мы угощаем ее котов. Вообще, младшего кота тут на районе уже все знают, он местная звезда, — говорит хозяйка.

Младший кот еще и охотником оказался — ловит мышей и птиц.

По словам беларуски, к животным в Польше по сравнению с Беларусью относятся намного лучше на государственном уровне. Встретить уличного кота или собаку практически нереально, а если вы такого встретите, то у него обязательно будет чип и прикрепленный волонтер. Если кого-то находят на улице, то стерилизуют и отправляют в приюты, а того, кто их выбросил, жестко наказывают.

— Также есть города, в которых есть прям коты-звезды, которых содержит город, и у них даже есть свои соцсети. Это такие туристические заманухи для людей. Часто в местных учреждениях и органах управления держат животных. Я уже отвыкла от того, что ты можешь столкнуться с жесткостью человека по отношению к животным! — признается белоруска.

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