Пионтковский назвал двух злейших врагов Украины, кроме РФ 4 14.04.2023, 14:15

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АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ

ФОТО: SVABODA.ORG

Нарративы могут действовать сильнее оружия.

Известный российский оппозиционер, политолог и публицист Андрей Пионтковский, долгое время проживающий в Вашингтоне и видящий ситуацию Америки изнутри, не смог определиться, кто хуже для Украины: «Трамп, предлагающий передать путинскому ИГИЛу с десяток областей Украины» или «газета The New York Times», которая в последнее время начала с бешеными усилиями продвигать нарративы о том, что Украина неспособна одержать победу в войне против РФ.

Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале «Мир глазами Пионтковского».

Отметим, что немногим ранее Пионтковский все-таки отдавал первенство The New York Times и ее крайне левому Editorial Board, называя их гораздо более опасным врагом, нежели Дональд Трамп.

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