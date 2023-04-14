Доллар растет: что будет с ценами на аренду квартир в Минске? 2 14.04.2023, 14:19

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В данный момент рынок на стороне арендатора.

Говоря о том, как будет в ближайшие месяцы складываться ситуация на рынке аренды жилья в Минске, нужно посмотреть не только на прошедший квартал 2023 года, но и вспомнить, каким был 2022-й в этой сфере.

Если коротко – спрос оставался на низком уровне, арендаторов больше не стало. Не стала лучше ситуация с финансами у людей. Она даже ухудшилась, хотя бы из-за того же роста курса доллара.

И при всем этом на рынок продолжали «выходить» квартиры в новостройках. А тут еще и курс доллара начал расти в начале 2023-го вопреки прогнозам финансистов.

Резонный вопрос: а сколько дальше будут стоить квартиры в аренду? Ведь многие оплачивают жилье с привязкой к доллару. И как вообще сейчас с выбором квартир? Tochka.by поговориа на эти темы с экспертом в сфере недвижимости Маргаритой Почицкой.

Ситуация на рынке арендной недвижимости

По словам эксперта, в первом квартале 2023 года ситуация на рынке аренды квартир в Минске фактически не изменилась в сравнении с прошлым годом.

- Но если в прошлом году спад на рынке слишком болезненно воспринимался собственниками квартир, потому что такой ситуации еще никогда не было. То сейчас все привыкли к новым реалиям и пытаются в них жить, – отмечает Почицкая.

Шума наделал и запрет на привязку ставок в договорах аренды к иностранной валюте. Собственники взволновались. Говорили, что им это невыгодно.

- Но через пару месяцев, после появления толкования законодательства, оказалось, что требование касается только коммерческой недвижимости. А в случае с квартирами, между двумя физическими лицами заключается договор найма, а не аренды. Но к тому времени уже многие владельцы квартир перевели оплату аренды в рубли и поняли, что это не так страшно. Более того, в этом нашлись и плюсы. Уже не нужно панически следить за курсом валют и переживать на этот счет, – уточняет она.

Потому в 2023 год участники рынка аренды квартир вошли без каких-то потрясений.

- Расстановка сил не поменялась, арендаторов больше не стало, платежеспособность людей не улучшилась, доллар растет. И это при том, что многие не перешли на формирование стоимости в рублях. Но пока все спокойно, – говорит эксперт рынка недвижимости.

Сколько стоит аренда квартиры в Минске

В связи со скачками курса доллара многие арендаторы беспокоятся: а как дальше оплачивать квартиру?

По словам Маргариты Почицкой, в ситуации, когда арендаторов стало меньше и спрос на квартиры невелик, рынок на стороне арендатора. То есть предпосылок платить за аренду больше сейчас нет.

- Резкое снижение стоимости аренды произошло в марте прошлого года . В дальнейшем, в течение года, стоимости немного восстановили свои позиции. Если однушка стандартных потребительских качеств в марте и апреле стоила 160-170 долларов, то сейчас – на уровне 170-180 долларов, если рассматривать вариант не у метро, – говорит эксперт.

С учетом особенностей текущей ситуации (недостаток спроса и постоянное увеличение предложения количества квартир в аренду), перевод исчисления стоимости аренды в белорусские рубли – лишь вопрос времени. Поскольку интерес со стороны арендаторов к этому однозначный.

Заключайте договор найма квартиры

Эксперт советует всегда заключать договор найма (именно так он правильно называется), чтобы быть застрахованным от форс-мажорных ситуаций, в том числе связанных с ростом курса доллара:

- Договор нужен обязательно. И это в интересах обеих сторон. Ведь основные проблемы возникают не столько во время поиска подходящей квартиры, а после того, как человек заселяется. Собственник волнуется за сохранность квартиры, имущества в ней, своевременную оплату коммунальных услуг и аренды. А арендатору важно понимать, в частности, кто будет чинить сантехнику или стиральную машину в случае поломки, в какие сроки и за чей счет. И таких вопросов, в реальности, возникает много, – отмечает Почицкая.

В таких ситуациях словам лучше не верить, все критические обязательства нужно фиксировать документально, уверена эксперт.

- В конце концов, в договоре можно прописать и то, как часто собственник может приходить в квартиру. И обязательно должен быть акт передачи: какое имущество было в квартире на момент составления договора, в каком состоянии. Это нужно для того, чтобы потом при выселении не было вопросов, кто испортил тумбочку или порвал обои, – говорит представитель агентства недвижимости.

Как показывает практика, при должном подходе все эти спорные моменты можно урегулировать.

Хотя многие все равно убеждены, что детали можно не прописывать в договоре найма, специалисты в сфере аренды квартир так не считают.

Что еще нужно прописать в договоре найма

Что касается стоимости – обеспечительный платеж, или залоговый, тоже прописывается в договоре.

- Это подстраховка для собственника, что в случае порчи имущества или досрочного расторжения договора он сможет компенсировать потери из залога, – отметила эксперт рынка аренды недвижимости.

Что будет с рынком аренды квартир в Минске

Что касается ближайших перспектив рынка в Минске, то Маргарита Почицкая полагает, что ситуация вряд ли как-то кардинально изменится. Каждый год сдается все больше квартир, особенно в новостройках, а значит конкуренция среди собственников будет только расти.

- Первое, что нужно понять собственникам квартир для увеличения доходности от аренды, это то, что сегодняшняя ситуация в корне противоположная той, что наблюдалась в доковидное время. В частности, сегодня уже мало просто разместить объявление о сдаче в аренду и ждать звонков. Их просто может не быть – потому что потенциальные арендаторы из-за широкого выбора квартир могут просто не дойти до вашей или не обратить на нее внимание. А каждая неделя и месяц простоя квартиры без арендатора – это, как минимум, упущенная выгода собственника, и как максимум к этому, дополнительные потери на коммуналке.

Советы арендаторам квартир от эксперта

К слову, многие предпочитают снимать квартиры в новостройках. Но в таком случае аренда будет стоить дороже:

- Поэтому если ищете новостройку, то увеличивайте бюджет. А что касается квартир с заниженной стоимостью, то не спешите брать этот вариант. Потому что часто в таких квартирах никто не прописан и стоимость коммунальных услуг будет очень высокой, этот момент всегда следует уточнять.

Самое главное – не спешить при выборе квартиры, если позволяет время. И окинуть взглядом весь рынок.

- Спешить нужно было в 2012 – 2014 годах, когда квартиры были в дефиците. Тогда еще не построили новые жилые районы, да и спрос был не в пример массивнее сегодняшнего. Сейчас много не только новых домов, на рынок долгосрочной аренды также вышли те, кто сдавал квартиры посуточно. Потому что с приходом ковида туристический спрос снизился, – говорит представитель агентства недвижимости.

Маргарита Почицкая отмечает, что на рынке можно найти сейчас практически любой желаемый вариант. По ее словам, даже если его в базе нет сегодня, он вероятно появится в ней завтра-послезавтра.

- Импульсивные решения сейчас точно не нужно принимать. И не нужно верить словам некоторых собственников, которые заверяют арендаторов, что на рынке немного хороших квартир. Это все субъективное мнение, а смотреть на ситуацию и рынок лучше объективно. Квартиры есть любого класса, качества, на любой вкус и в любой локации, – подытоживает эксперт.

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