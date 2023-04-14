«Конница и одна винтовка на двоих» 3 14.04.2023, 14:27

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Олег Жданов

Российские войска уже перебросили на фронт лошадей из Республики Тува.

Смех российских «Искандеров» звучит все тише и реже. Если в начале широкомасштабной войны против Украины Россия разбрасывалась ракетами направо и налево, осуществляя ракетный террор с завидной регулярностью, то теперь подобные атаки случаются гораздо реже – примерно раз в месяц. Ведь оказалось, что запас ракет не бесконечный, а наштамповать новые так быстро и в таких количествах, как хотелось бы оккупантам, не удается. Да и Украина стремительно наращивает свои возможности противовоздушной и противоракетной обороны. Потому россиянам пришлось становиться более избирательными, определяя цели новых ракетных атак.

Зимой Россия делала ставку на разрушение энергетической инфраструктуры Украины и наносила ракетные удары в основном по энергетическим объектам, стремясь заморозить украинцев и погрузить во мрак. Теперь, очевидно, для российских ракет будут выбраны другие цели, более важные в контексте готовящегося контрнаступления ВСУ.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью «Главреду» рассказал, что станет целями российских ракет в Украине весной и летом, каким областям Украины больше всего нужно опасаться ракетных ударов, способна ли Россия еще удивить украинцев новыми видами вооружения, чем и как она будет воевать со временем, где российские войска будут применять тактику выжженной земли, а также ждать ли «подарков» от Путина на Пасху.

— Что, с вашей точки зрения, станет целями новых ракетных атак РФ весной и летом? Чего от нее в этом смысле можно ждать?

— Целью ракетных атак России весной и летом станет транспортная инфраструктура. Яркий пример – Черниговская область, где россияне уничтожили мост планирующей бомбой.

Кроме того, Россия сейчас сосредотачивается на прифронтовой зоне и бьет именно по ней. Противник прекрасно понимает: чтобы добиться какого-то успеха, необходимо уничтожать наши резервы. Поэтому основной упор будет им делаться на прифронтовую зону и такие города как Запорожье, Днепр и другие, где могут быть наши войска.

Россия будет пытаться уничтожить транспортную инфраструктуру только в прифронтовой зоне или по всей Украине? Например, мосты в Киеве тоже под угрозой?

Прежде всего, это будет касаться транспортной инфраструктуры в прифронтовой зоне и на западной Украине, где проходят важные транспортные пути. Россия уже делала это в начале широкомасштабного вторжения, пытаясь наносить огневые удары по Волыни, Львовской и Ивано-Франковской областям. Закарпатскую область, как я понимаю, россияне боятся трогать – иначе Орбан обидится.

Также под ударом может оказаться Одесса. Вспомните Днестровский лиман и Белгород-Днестровский, где россияне постоянно бомбили мост.

Эти объекты будут главными целями. Но основной упор будет на прифронтовую зону.

— Чем обусловлен именно такой выбор целей Россией? Она поняла, что бить по энергетическим объектам сейчас бессмысленно, а нанесение ударов по жилым домам с целью оказания психологического давления на украинцев не дает нужного эффекта? Или это связано с дефицитом ракет у России?

— И то, и другое. Оба эти фактора сейчас являются решающими. До россиян наконец дошло, что погасить нашу энергетику они не могут. Согласно недавнему отчету, в результате ракетных атак России было повреждено 43% объектов энергетики Украины, особенно много высоковольтных линий, но на сегодняшний день 80% восстановлено. Более того, Украина уже собирается возобновлять поставки электроэнергии в Европу. То есть для нас ракетные атаки России по энергетическим объектам оказались не такой уж критической проблемой. Россия за все это время выпустила около 1200 ракет, было около 250 попаданий, но это не принесло ожидаемого результата.

Есть такой показатель как «остатки ракет». Если верить журналу Forbes, то у России осталось 450 ракет. Всего, всех типов. Но сюда не входят ракеты С-300 с дальностью полета до 100 км. Поэтому весной и летом под удар чаще может попадать прифронтовая зона.

А ракет дальнего радиуса действия осталось очень и очень мало – 450 штук. Поэтому Россия уже не может особо развернуться.

Второй за этот год массированный ракетный удар в марте у России не получился. Я это связываю с тем, что мы накрыли эшелон с «Калибрами» в Джанкое, и ракеты просто не доехали. А российская промышленность может выпускать до 50 ракет в месяц. Соответственно, в апреле россияне могут выдать на гора 40-50 ракет и организовать массированный ракетный удар. Но это при условии, что они обойдут санкции, найдут комплектующие и соберут эти 50 ракет.

— Насколько ракетные удары по транспортной инфраструктуре будут болезненны для Украины и усложнят выполнение задач? Или катастрофы не будет, как не было ее и при попытках России уничтожить нашу энергетику?

С мостами и всем остальным будет то же самое, что и с энергетикой. Для нас это будет болезненно только в том смысле, что восстановление транспортной инфраструктуры будет дорого стоить и будет занимать какое-то время. Если, например, будет разрушен какой-то мост, придется ехать в объезд. Однако это не станет большой проблемой, потому что у нас очень развитая транспортная инфраструктура. По плотности железных и автомобильных дорог мы превосходим даже европейскую часть России.

России нужно было это делать, когда у нее были тысячи ракет, а сейчас в этом нет особого смысла.

— Есть ли России чем еще нас удивлять – может ли она начать применять против Украины какие-либо новые виды вооружения? Есть еще какие-то козыри, которые она может достать из рукава?

— Да, есть. Например, танки Второй мировой войны.

России уже нечего доставать. Все, список подошел к концу. Больше достать из загашника нечего.

Нас России больше нечем удивить. Остается только ядерное вооружение. Но тут главное – несогласие всего более-менее цивилизованного мира с таким вариантом развития событий, поскольку никто не хочет ядерную помойку в центре Европы. И Путин прекрасно понимает, что ему постараются помешать это сделать – могут быть превентивные удары, удары на опережение Российской Федерации, едва только Путин начнет двигать какие-нибудь ядерные боезаряды. Это в лучшем случае.

А в худшем случае по России могут просто нанести удар. А будет он ответный или упреждающий – это уже будет неважно. Никто не исключает, что может прилететь западная авиация или ракеты. Пожалуйста – сейчас НАТО проводит самые крупные со времен Второй мировой войны учения с воздушными силами стран-членов НАТО, в которых задействовано 220 самолетов. Причем там авиация такая, которая трижды обойдет все российское ПВО. Тем более, добрые люди, которые запускают дроны по России, развенчали миф о непреодолимости российского ПВО. Если оно преодолимо для таких дронов как «Стриж» или «Рейс», которые клепал еще Советский Союз в годы холодной войны, то что тогда говорить о современных дронах или самолетах.

Так что я не думаю, что Путин сможет нас чем-то еще удивить. В принципе, он уже особо и не старается.

— Если действительно россияне достанут старые-престарые танки, то не удивят, а насмешат…

— Россия уже достает танки Т-55. Скорее всего, мы потом сможем найти укрепрайоны из них, когда танки закапывают по самую башню и используют в качестве огневых средств, стационарной артиллерии, а не в качестве маневренных средств, как обычно применяются танки.

— Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что есть признаки подготовки к массовому применению управляемых авиабомб массой 1500 кг. Если Россия будет их применять, то для каких украинских областей это представляет наибольшую опасность?

— Россия уже применяет такие бомбы. Если верить пресс-офицеру Воздушных сил Юрию Игнату, то ежедневно противник применяет до 20 таких бомб. Единственное, что если раньше россияне применяли авиационные бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, то сегодня они уже сделали комплект для ФАБ-1500.

Но нужно помнить характеристики этих бомб. Дело в том, что они летят максимум на 70-80 км, не более. Потому под ударом окажется опять-таки прифронтовая полоса, города в 40-50 км от линии фронта. Это зона поражения этих управляемых авиабомб.

Да, для нас применение таких авиабомб – это сейчас проблема. Вспомните, как было поначалу, когда только появились «шахеды»: для нас это было большой проблемой, пока мы не научились их сбивать. То же самое сейчас будет и здесь. Пока мы не найдем способы и средства борьбы с этими бомбами, они будут представлять для нас угрозу.

Дело в том, что эту бомбу может засекать только радиолокационная станция, поэтому нужно либо гоняться за ней на самолете, как мы гоняемся за «шахедами», либо нужна радиолокационная станция (не тепловая, не визуальная, а именно радиолокационная), чтобы она могла их засекать, то есть видела малоразмерные цели. С этим бы, например, справились установки Gepard, но у нас их очень мало, надо фронт защищать.

— А у России запас таких бомб большой?

— Ой, даже не спрашивайте…

— Он настолько велик?

— Да. Особенность РФ в том, что ей достались склады Советского Союза, который собирался воевать со всем миром. Поэтому в советские времена хлеба меньше выпускали, но бомбы и ракеты клепались и отправлялись на хранение – для будущей войны. Все это досталось России.

В каком все это состоянии, сейчас трудно оценить. Скорее всего, не в самом лучшем состоянии, а, может быть, где-то и в плачевном. Но, тем не менее, даже перебирая склады, можно набирать необходимое количество.

Но здесь есть особенность – все упирается в современную промышленность. Бомбы есть, их много, очень много, но на эту бомбу нужно же надеть крылья. А крыльев нет, их надо делать. Сегодня и сейчас. Запасов таких комплектов очень мало в России. Скорее всего, они будут их применять только с конвейера – что выпустили, то и будет лететь.

— Учитывая количество угроз и опасностей, которые сейчас вырисовываются для прифронтовой зоны (даже те, о которых вы сказали), вспоминается заявление Сырского о том, что Россия начинает применять сирийскую тактику выжженной земли, правда, речь шла только о Бахмуте. Не получится ли так, что россияне будут применять такую тактику по отношению ко всей прифронтовой зоне, и они просто сотрут эти города и села с лица земли?

— Да, они так и будут делать. На мой взгляд, Сырский выразился не совсем корректно. Россияне не просто начали применять тактику выжженной земли – они вернулись к этой тактике и немного ее усовершенствовали. Летом прошлого года они применяли тактику выжженной земли, и основной этой тактики был огневой вал. Их артиллерия выкладывала 60-70 тысяч боеприпасов в сутки, плюс добавлялось что-то от авиации, а также массированные ракетные удары. Сегодня они перешли к квадратно-гнездовому методу, то есть они берут маленький участок и долбят его, пока не сровняют с землей. Когда они все уничтожают на одном участке, наши войска, естественно, вынуждены уйти оттуда, там остаются руины. Плюс мы несем потери из-за такого плотного применения авиации и артиллерии. Дальше они переносят огонь на следующий участок, берут следующий квадрат и начинают его долбать.

Потому, с одной стороны, россияне действительно вернулись к тактике выжженной земли, но с другой – эта тактика носит уже локальный характер, не массированный, не огневой вал, не сплошная зона огня, которая катится впереди российской наступающей пехоты.

Плюс им нужно сегодня активно бороться с нашими ближайшими тылами в прифронтовой зоне, но для этого нужны огневые средства, а их недостаточно. И они опять упираются в количество. Нет того, что было осенью и зимой, когда они могли накрывать и авиацией, и ракетами (были массированные удары по сто ракет).

— Каких «поздравлений» от России можно ждать на Пасху? Есть ли основания ждать ракетных обстрел на праздник? Если даже судить по количеству кораблей-ракетоносителей, которые сейчас у России в море…

— По кораблям нужно судить меньше всего. Потому что корабли – это высоко маневренные носители, они «по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там». Они в течение нескольких часов могут выйти в открытое море, точно так же в течение нескольких часов могут вернуться в порт или на базу.

Я бы больше ориентировался на сроки. Последний массированный ракетный удар у нас был 9 марта, на день рождения Шевченко. Учитывая, что мы немножко проредили количество ракет в Джанкое, как раз к Пасхе есть высокая вероятность того, что россияне нам могут сделать «подарок», какую-то гадость в виде ракетного удара по Украине.

Посмотрите на религиозный срез российского общества – христиан там всего 4%, зато 28% мусульман. Празднование Пасхи в России показушное, и богослужение идет в крупных соборах Москвы и Питера. Зато когда Рамадан, Москву перекрывают на целый день, потому что все улицы заполнены мусульманами, которые совершают намаз.

Шойгу – не христианин. Путин постоянно участвует с шаманами в танцах с бубнами, потому ему этот христианский праздник может быть до лампочки. Поэтому вероятность ракетного удара на Пасху очень высока.

— Если будет ракетный обстрел на Пасху, то целью будет транспортная инфраструктура?

— Нет. Тут другая ситуация. России надо давить на украинское общество. Будут ли бить по церквям – не знаю, хотя не исключаю. Россия будет бить по скоплениям людей, по жилым кварталам. А потом россияне будут делать вид, что не туда целились, или будут, как обычно, доказывать, что там были скопления украинских войск.

В обычные дни россияне наносят ракетные удары с целью уничтожения наших резервов, и это влияет на ход боевых действий. А на праздники вроде Пасхи они будут пытаться давить на общество, принуждать Украину к капитуляции, к переговорам на условиях Москвы. Они хотят таким образом застолбить за собой захваченные территории. Поэтому основной упор будет на создание в обществе непримиримости к войне.

— За год Россия уже могла убедиться в том, что это бессмысленные действия – украинцы, наоборот, с каждым ракетным ударом все больше злятся на Москву и убеждаются, что не хотят переговоров…

— Если бы в России это поняли, война бы прекратилась. Они думают: вот еще одна ракета – и украинцы сдадутся. Если бы они поняли, что смысла в этой войне нет, что мы не сдадимся и будем воевать до победы. Но россияне этого не понимают и верят во что-то свое. Как Путин все время говорит, «операция идет по плану». Кончились новые танки – возьмем те, что более старые, кончатся и эти – возьмем еще более старые танки.

— До чего же тогда довоюется Россия – до применения конницы и луков со стрелами?

— Абсолютно верно. В России будут гнать людей на войну при любых условиях. Они подымут историю Сталинградской битвы. Путин же старается максимально натянуть Вторую мировую войну на нашу сегодняшнюю, чтобы заставить людей идти в военкоматы. Россиянам говорят: «Если вы не пойдете воевать сегодня и сейчас, то завтра придут укронацисты и всех расстреляют, придет НАТО и заберет ваш туалет на улице, придется идти в чисто поле». Именно на это делают упор.

— Так вот во время Сталинградской битвы Сталин гнал народ в бой, давая одну винтовку на двоих. Одному давали винтовку, другому – обойму в пять патронов. При этом говорили, что все равно одного из них сейчас быстро убьют, и тогда второй возьмет винтовку.

— Поверьте, здесь будет то же самое.

— Не знаю, правда это или байка, но на днях было сообщение о том, что в 55-ую мотострелковую бригаду Республики Тува (она воюет на лиманском направлении) перебросили 200 лошадей тувинской породы. То есть конница уже пошла в ход?

— Это правда. У россиян не хватает техники для подвоза необходимого, потому они берут лошадей для выполнения таких задач.

Более того, нумерацию вновь сформированных полков из мобилизованных в России сейчас ведут с Красной армии, со Второй мировой войны. Они так якобы связывают историю, возрождают историю дедов. Так, например, полки уже называются не мотострелковыми, а стрелковыми, как в 40-х годах.

В России делается все, чтобы перевести стрелки нынешней войны в положение отечественной. И тогда – «вставай, страна огромная!».

Вот только Путин боится этот лозунг огласить, потому что чем дальше в лес, тем толще партизаны. Еще год назад он мог это сделать, и была бы поддержка. А сегодня разговоры на кухне все-таки побеждают разговоры на экране телевизоров. Потому в Кремле боятся. Боятся даже объявить вторую волну мобилизации.

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