Изображая оскорбленную невинность 1 Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

14.04.2023, 14:52

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Мария Захарова

Поезд ушел, остался звук прощального свистка.

Новость об участии Армении в учениях НАТО, видимо, поразила и возмутила российских начальников. Им ведь, как бы все обязаны, только они никому, ничего и никогда не должны.

Не понимая, что так поступать не стоит, МИД России встал в позу учителя перед учеником. Фронтвумен Мария Захарова сообщила: «Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа»

В ответ секретарь правящей в Армении партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян сказал: «Немного непонятно, что Мария Захарова требует разъяснений. Армения сохраняет теплые дружеские отношении со своим стратегическим партнером Россией, а также теплые отношения с другими странами-партнерами. И делает все для развития и повышения боеготовности вооруженных сил».

И он прав. Можно сказать, что стремление Армении укрепить свою безопасность сближением с НАТО само по себе является ответом на действия Путина – он доказал, что Россия не может быть гарантом безопасности Армении. По крайней мере, единственным гарантом.

У Путина были все возможности, чтобы не допустить разморозки конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, «44-дневной войны».

Достаточно было начать масштабное военное развертывание в Армении и предупредить Ильхама Алиева, что в случае попытки разморозки конфликта, он будет иметь дело с российской армией. Параллельно Путин и Лавров могли бы интенсифицировать дипломатические усилия для прогресса в решении проблемы Нагорного Карабаха. Самое очевидное – передача Азербайджану зоны безопасности.

Путин и Лавров этого не сделали. Вероятно, гибельные военные замыслы великого геополитика уже тогда были устремлены к Украине.

Фактически, Армения и рыхлое, ведомое Россией ОДКБ не рассматривает как достаточного гаранта своей безопасности опираясь на историю последних двух лет. Неудивительно, что в январе 2023 года Армения ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации «Нерушимое братство-2023».

Сегодня происходит то, о чем ответственная часть российского политического класса говорила с сентября 2020 года – поиск Арменией дополнительных гарантий безопасности. И это, конечно, НАТО.

Лучшее, что мог бы сделать российский МИД, вместо изображения оскорбленной невинности - молча «принять новую реальность» (в Москве так любят это словосочетание), которую сами же и создали своей попыткой сидеть на трех стульях сразу. Но в российском МИДе и Кремле так не умеют – там, судя по вопрошанию Захаровой, начали «бить посуду». Бесполезно. «Поезд ушел». Остался звук прощального свистка. Возврата к прошлому уже не будет.

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