Благосостояние в Польше и Беларуси: где жить легче? 9 14.04.2023, 15:11

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Журналисты сравнили прожиточный миниммум в двух странах.

Понятие прожиточного минимума является одним из важнейших в социальной политике любого государства. Именно по этому показателю определяют уровень жизни страны и судят о благосостоянии каждого её жителя. MOST сравнил уровень прожиточного минимума в Беларуси и Польше.

Беларусь

Бюджет прожиточного минимума — установленная правительством денежная сумма, которая должна удовлетворить основные жизненные потребности человека: продукты одежда и обувь, предметы личной гигиены, здравоохранение, образование, услуги ЖКХ, транспорт, бытовое обслуживание.

Размер бюджета прожиточного минимума в Беларуси пересматривают четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Также существует определенная пропорция БМП: на продовольственные товары приходится 17% прожиточного минимума, а на непродовольственную группу и услуги — 83%. Такое соотношение установили с 1 декабря 2019 года.

Информация об уровне прожиточного минимума за период с 1 февраля по 30 апреля 2023 года. Конвертация произведена в соответствии с официальным курсом Национального банка Республики Беларусь на 12.04.2023.

В среднем на душу населения прожиточный минимум в Беларуси установлен в размере 341,48 рублей (495,73 злотых). Бюджет прожиточного минимума по основным социально-демографических группам составляет:

▪ Трудоспособное население (от 16 лет до пенсионного возраста) — 377,14 рублей (547,50 злотых);

▪ Дети в возрасте до 3 лет — 217,39 рублей (315,59 злотых);

▪ Дети в возрасте 3-6 лет — 300,3 рублей (435,95 злотых);

▪ Дети в возрасте 6-18 лет — 365,76 рублей (530,98 злотых);

▪ Пенсионеры — 256,70 рублей (372,66 злотых).

Польша

В Польше понятие прожиточного минимума, в отличие от Беларуси, делится на две составляющие: биологический минимум (minimum egzystencji) и социальный минимум (minimum socjalne).

Биологический минимум

Биологический минимум — это предел, нижняя граница бедности. Он означает критический уровень удовлетворения потребностей, ниже которого возникает биологическая угроза жизни и психофизическому здоровью человека. Этот тип потребительской корзины включает в себя обязательные расходы на жилье, питание, одежду, обувь, образование, лекарства и гигиену.

В Польше биологический минимум оценивается с 1995 года Институтом труда и социальных вопросов (IPiSS) и определяет стоимость корзины прожиточного минимума для 6 типов работающих домохозяйств (от 1 до 5 человек) и 2 типов домохозяйств пенсионеров (1 и 2 человека). На сайте Института можно найти показатели за 2006-2022 годы.

Информация об уровне биологического минимума в 2022 году (среднегодовые данные).

30 марта 2023 года на сайте IPiSS была опубликована величина биологического минимума для следующих категорий:

▪ Домохозяйство, состоящее из одного человека (25-60 лет) — 775,42 злотых;

▪ Домохозяйство из двух человек (25-60 лет) — 1338,25 злотых (669,13 злотых на человека);

▪ Семья с одним ребенком младшего возраста (4-6 лет) — 1934,07 злотых (644,69 злотых на человека);

▪ Семья с ребенком старшего возраста (13-15 лет) — 2113,49 злотых (704,50 злотых на человека);

▪ Семья с двумя детьми (4-6 лет и 13-15 лет) — 2713,38 злотых (678,35 злотых на человека);

▪ Семья с тремя детьми (один 4-6 лет и двое 13-15 лет) — 3490,46 злотых (698,09 злотых на человека);

▪ Домохозяйство, состоящее из одного пенсионера (старше 60 лет) — 732,42 злотых;

▪ Домохозяйство из двух пенсионеров (старше 60 лет) — 1252,25 злотых (626,13 злотых на человека).

Социальный минимум

Отличие социального минимума от биологического состоит в том, что в него входят также и социальные потребности. Помимо основных статей расходов, сюда включены культура, развлечение и отдых, транспортные расходы и связь, охрана здоровья, расходы на образование и воспитание детей. Социальный минимум также называют порогом расходов, который измеряет достойный уровень жизни.

Социальный минимум в Польше определяется Институтом труда и социальных вопросов (IPiSS) с 1981 года и составляется так же, как и биологический минимум, для разных категорий населения.

Информация об уровне социального минимума за II квартал 2022 года.

30 сентября 2022 года на сайте IPiSS был опубликован размер социального минимума для следующих групп:

▪ Домохозяйство, состоящее из одного человека (25-60 лет) — 1471,66 злотых;

▪ Домохозяйство из двух человек (25-60 лет) — 2503,72 злотых (1251,86 злотых на человека);

▪ Семья с одним ребенком младшего возраста (4-6 лет) — 3776,91 злотых (1258,97 злотых на человека);

▪ Семья с ребенком старшего возраста (13-15 лет) — 4060,31 злотых (1353,44 злотых на человека);

▪ Семья с двумя детьми (4-6 лет и 13-15 лет) — 4890,37 злотых (1222,59 злотых на человека);

▪ Семья с тремя детьми (один 4-6 лет и двое 13-15 лет) — 6007,88 злотых (1201,58 злотых на человека);

▪ Домохозяйство, состоящее из одного пенсионера (старше 60 лет) — 1448,90 злотых;

▪ Домохозяйство из двух пенсионеров (старше 60 лет) — 2461,22 злотых (1230,61 злотых на человека).

В итоге, если, например, сравнивать прожиточный минимум в Беларуси и биологический минимум в Польше для пенсионеров, то на одного польского пенсионера приходится сумма почти в два раза выше, чем на белорусского. А если сравнить БПМ и социальный минимум, то разница почти в четыре раза, и снова не в пользу Беларуси.

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