Пленный россиянин поразил своими «знаниями» об Украине и РФ 7 14.04.2023, 15:19

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Видеофакт.

Российские пленные оккупанты порой поражают своей необразованностью и недальновидностью. Один из россиян, которого зовут Иван Приходько, в украинском плену в интервью YouTube-каналу Владимира Золкина заявил, что в Украине проживает миллиард человек.

Так, интервьюер спросил у захватчика, осознает ли он, какая численность населения Украины, на кого Россия напала. Ответ Ивана «убил»:

«Думаю, пожалуй, миллиард есть».

Затем Приходько, увидев реакцию журналиста, предположил, что население всей страны составляет примерно «500 миллионов». Но это еще не все: оккупант не знал, сколько людей проживает в его родной России.

И только когда оккупанту показали карту, чтобы сравнить размеры Украины и России, он был очень удивлен: «В десятки раз больше! 140 млн? Ааа…». Россиянин так и не смог ответить, как такая маленькая Украина противостоит огромной РФ.

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