«Весь мир знает, что Лукашенко вор и проходимец» 14 14.04.2023, 15:19

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Таракан повесил на Беларусь очередной долг.

Лукашенко должен Венесуэле около 1,5 миллиарда долларов за нефть, купленную во времена правления Уго Чавеса. Читатели сайта Charter97.org высказали в комментариях, что думают об этом:

«Американцы знают, где Синепалый зарыл клад и конфисковать».

«Лукашенко украла у белорусов почти 30 лет жизни и десятки миллиардов долларов млрд! А вы тут про какие-то 1,5 млрд».

«Его спрашивать не будут. Подадут в суд на Беларусь и этот долг надо будет отдавать стране. При не выплате будут за пределами всё арестовывать пока эту сумму не покроет».

«Что Лука вор и проходимец они не знали? Все мир, кажись, знает».

«Вот пусть Сипатый и отдаст. Знали, с кем садились играть в напёрстки. С Уго спросите».

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