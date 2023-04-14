Пропагандисты едва не подрались в прямом эфире из-за электронных повесток в РФ 3 14.04.2023, 15:27

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Горячую тему пытались обсудить на ТВ, но что-то пошло не так.

Как сообщал сайт Charter97.org, Госдума России приняла закон об электронных повестках.

На одном из пропагандистских шоу российского телевидения эту тему решили обсудить. Однако что-то пошло не так и один приглашенный «эксперт» устроил настоящую истерику, пишет «24 канал».

Мол, если в России за повестки по электронной почте голосует почти 100% депутатов и членов совета федерации, то в обществе результаты будут другие.

«А в обществе, если вы проведете референдум – вводить электронные повестки, всю эту байду – догадайтесь, какой будет результат», – заявил российский «эксперт».

Если уж сами россияне на телевидении говорят о повестках и «всей этой байде», вероятно, действительно, что-то пошло не так. В ответ пропагандисты подняли шум и пытались его перекричать.

«Но никому не нужны эти повестки. Никто не хочет ввязываться в эту историю. Все хотят жить как жили», – продолжил он.

Российский пропагандист Андрей Норкин таки перекричал этого «эксперта» и заявил, что расскажет о людях, которые якобы «хотят ввязываться в эту историю».

«Они есть, не спорю, но гораздо больше тех, кто не хочет воевать», – заявил «эксперт».

Норкин же пытался успокоить его, но угрозами.

«Можете не только вы солировать? Или мне какие-нибудь применить плохие методы?» – заявил пропагандист.

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