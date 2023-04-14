Синоптики поделились прогнозом на выходные 1 14.04.2023, 15:48

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Завтра будет до +17 градусов.

15 апреля погодные условия будет определять в основном юго-западная периферия антициклона с центром над Белым морем, лишь днем по юго-западной половине Беларуси скажется влияние атмосферного фронта, сообщает pogoda.by.

Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами по стране пройдут небольшие дожди. Утром и днем по юго-западной половине страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +6..+12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

16 апреля территория страны будет находиться в зоне влияния малоподвижного фронтального раздела. Сохранится преобладание облачной погоды. На большей части территории республики пройдут осадки (дождь, ночью и утром возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+6°С, максимальная днем составит от +5°С по северу до +17°С по югу Беларуси.

17 апреля скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы южного происхождения. Облачно с прояснениями. Местами ожидааются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем будет от +9°С по северо-западу до +18°С по юго-востоку республики.

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