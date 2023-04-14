На нефтеперерабатывающем заводе в Швеции задержали шпионку РФ 3 14.04.2023, 15:53

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Операция по аресту россиянки была «окружена строжайшей секретностью».

На нефтеперерабатывающем заводе в шведском городе Гетеборг задержали женщину. Ее подозревают в корпоративном шпионаже.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TV4 Nyheterna, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, операция по задержанию и аресту гражданки РФ была проведена вчера днем, 13 апреля, и «окружена строжайшей секретностью».

«Позже она была арестована и, вероятно, подозревается в корпоративном шпионаже», - говорится в статье.

По данным TV4 Nyhetern, в тот день несколько человек были доставлены на допрос и в разных местах было проведено несколько обысков.

В компании подтвердили, что арестованная россиянка действительно работала на их заводе, когда пришла полиция.

«Что мы можем подтвердить, так это то, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге была проведена полицейская операция, и полиция задержала человека в четверг днем. Это лицо работает на одного из наших субподрядчиков», - рассказали в пресс-службе Preem.

Окружной прокурор подтвердил арест.

«Со вчерашнего вечера в Гетеборге арестован человек по подозрению в корпоративном шпионаже. Я не могу сказать больше, чем это, по причине расследования, и расследование находится на ранней стадии», - отметил он, отказавшись рассказать подробности.

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