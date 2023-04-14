«Обязательное условие праздника — доброе расположение духа» 14.04.2023, 16:01

Белорусы рассказали о пасхальных традициях.

Вскоре все православные отметят один из главных христианских праздников. Пасхальные традиции существуют в каждой белорусской семье. Журналисты «Маяка» спросили у жителей деревни Берёзки, как они готовятся к празднику и проводят его.

Валентина Изотова:

— В нашей семье Пасха — самый любимый праздник в году. В нем заложена светлая вера в побеждающую силу жизни. Как и все белорусы, мы печем куличи, красим яйца, делаем творожную пасху. Ходим на всенощную. Освящение еды на Пасху всегда было и остается важным моментом в нашей семье. Подготовленные продукты собираем в нарядную корзину, укрываем их рушником. Пасхальным утром обязательно собираемся всей семьей за большим столом. Разговляемся. Дети играют в битки.

Татьяна Москалёва:

— Обычно на Пасху мы собираемся всей семьей на даче или едем на малую родину — в агрогородок Светиловичи Ветковского района. Там живут наши родственники. Вместе с ними на Пасху мы ходим на кладбище. Что касается праздничного стола, конечно, печем куличи и красим яйца. Кроме того, по маминому рецепту готовлю отварное мясо в луковой шелухе и домашнюю колбасу. Это наши традиционные пасхальные блюда. На Пасху после утреннего застолья у нас принято отдыхать. Проводим время за разговорами, играми или выходим на прогулку.

Валерия Аношкина:

— С детства помню, как мама начинала готовиться к Пасхе. Соблюдала Великий пост. Собирала луковую шелуху для окрашивания яиц. Наиболее бурно подготовка проходила на Страстной неделе. Мы делали генеральную уборку, мыли окна, проводили мелкий ремонт. Особым днем был Чистый четверг. Все эти традиции мы соблюдаем до сих пор. Обязательно в пасхальные дни приветствуем родных и знакомых словами «Христос Воскрес!». Ходим в гости, в первую очередь к крестным и родственникам. Обязательное условие праздника — доброе расположение духа.

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