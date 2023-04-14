Платите, кремлевские, из своего кармана Телеграм-канал «СерпомПо»

14.04.2023, 16:24

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Шокирующие новости пришли из Гааги.

Оказывается, Гаагский трибунал обязал нашу страну выплатить украинскому «Нафтогазу» $5 млрд.

Когда в 2014 году великий геополитик, нарушив российские законы, забрал себе Крым, вместе с ним были захвачены и активы «Нафтогаза». В 2016 году украинская компания подала иск в Гаагу, в 2019 году было вынесено решение в ее пользу. Неясен был только размер компенсации за захваченное. И вот сейчас вынесен вердикт - $5 млрд.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков, что для него не редкость, не совсем в курсе дела. Но факт признал и сказал, что изучив решение, российское начальство определится, как быть дальше.

В манере кремлевских упираться: они никогда ничего не признают, тянут время, тратят деньги россиян на дорогостоящих адвокатов, обязательства не выполняют.

«Хорошенькие дела», - говорил герой одного известного фильма. А сейчас дела идут к тому, что великий геополитик и его группа оставят после себя не просто ослабленную страну с послевоенным синдромом, но и с огромными долгами – выплаты Украине за разрушенное, обязательства перед российскими военными и их семьями, выплаты по сбитому рейсу MH-17, оплата захваченного ЮКОСа. Теперь еще и «Нафтогаз».

Мы считаем, что платить должны кремлевские из своих денег. Все, кто принимал решения, из-за которых на Россию налагаются обязательства, должны раскошелиться. Это их ответственность. Наверное, после этого у них ничего не останется – выйдут на дорогу и пойдут пешком в Гаагу, с повестками в кармане, ночуя в поле и распевая по дороге песни «за еду» на диво освобожденной от них страны.

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