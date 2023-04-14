В Беларуси появились новые должности врачей

В Беларуси появились новые должности врачей2
- 14.04.2023, 16:32
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Изменения касаются и фармацевтических работников.
Минздравом Беларуси принято постановление, предусматривающее введение новых должностей медицинских и фармацевтических работников.
Так, впервые в Беларуси введена должность врача-рефлексотерапевта по традиционной китайской медицине. Кроме того, введены в номенклатуру должности врача ультразвуковой диагностики в специальности и врача функциональной диагностики в специальности.
В Минздраве отметили, что корректировка должностей потребовалась с учетом врачебной практики.
- Ведение новых должностей будет осуществлено в пределах имеющейся штатной численности, - сказали в пресс-службе.