В Беларуси появились новые должности врачей 2 14.04.2023, 16:32

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Изменения касаются и фармацевтических работников.

Минздравом Беларуси принято постановление, предусматривающее введение новых должностей медицинских и фармацевтических работников.

Так, впервые в Беларуси введена должность врача-рефлексотерапевта по традиционной китайской медицине. Кроме того, введены в номенклатуру должности врача ультразвуковой диагностики в специальности и врача функциональной диагностики в специальности.

В Минздраве отметили, что корректировка должностей потребовалась с учетом врачебной практики.

- Ведение новых должностей будет осуществлено в пределах имеющейся штатной численности, - сказали в пресс-службе.

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