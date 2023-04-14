Шеф-пекарь раскрыл секреты идеального кулича 1 14.04.2023, 16:44

Эксперт дал полезные рекомендации по приготовлению теста.

Кулич – это неотъемлемый атрибут Пасхи. Уже через несколько дней православные верующие понесут корзины с куличами, пасхальными яйцами и другими яствами в соборы.

О главных правилах выпекания пасхального кулича «Апострофу» рассказал украинский шеф-пекарь Денис Суховой.

- Нужно правильно его вымесить. Обязательно, чтобы тесно было холодным, в конце замеса тесто 22-23 градуса, это позволяет максимально сохранить клетчатку и сделать хороший подъем, – подчеркнул он.

В народе верят, что когда хозяйка или хозяин месит тесто, в доме должно быть тихо, а родные должны воздержаться от ссор. Впрочем, в пекарне Дениса в суеверия не верят, ведь на большой кухне шум – это неотъемлемая составляющая работы.

Денис убежден, что секрет хорошо подошедшего теста – не в громкости и не в традициях приготовления, а в температуре ингредиентов.

- Многие хозяйки очень греют тесто, ингредиенты все подогревают, теплое молоко – короче, наливают много всего теплого. Затем в конце концов температура теста перегревается и паска... Паска – это белок, он просто сгорает. И у него нет нормального подъема, – объяснил шеф-пекарь.

После того, как паски готовы и остыли, начинается самое интересное – глазурь и украшение пасхального хлеба.

- Это финальный этап – украшение. Эта форма называется пандора, а еще паска, кулич, панетон говорят на них, – делится Денис.

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