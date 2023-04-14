Дубай перестает быть «тихой гаванью» для богатых россиян 14.04.2023, 16:55

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Крупнейший банк ОАЭ блокирует счета граждан РФ.

Дубай, кажется, перестает быть «тихой гаванью» для богатых граждан РФ, переводящих активы в «дружественную» юрисдикцию, спасаясь от санкций Запада.

В ОАЭ любят отдыхать российские бизнесмены, чиновники и их дети, а также звезды, поддерживающие «СВО». После 24 февраля 2022 года они стали активнее переводить активы в Эмираты из Европы, но «лавочка» прикрывается. Избежать западных санкций становиться все сложнее, и этому есть примеры.

Так, второй в рейтинге крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD блокирует инвестиционные счета граждан РФ, у которых нет резидентства в Евросоюзе или Швейцарии (наличие резиденства Дубая роли теперь не играет - ред.).

Forbes со ссылкой на анонимных информаторов в банковской сфере опубликовал подробности. Активы богатых россиян переведут на отдельный сегрегированный счет, то есть пользоваться они им не смогут.

Ранее инвесторы массово переводили хранившиеся в европейских депозитариях активы в ENBD ввиду блокировки распоряжением средств.

Российским клиентам ENBD больше не стоит рассчитывать на выручку от продажи, дивидендов или купонов.

К подобным мерам прибегла еще одна страна.

Граждан страны-агрессора начали предупреждать о закрытии их счетов в Швейцарии, если они платят налоги в бюджет РФ. В рамках ужесточения контроля за финансовыми потоками богатых россиян из швейцарских банков им поступают «неофициальные» звонки с условием: если они сворачивают бизнес в РФ, то «банку придется закрыть их счета».

К слову, только по официальной статистике, в Швейцарии заморожено российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков (около 7,95 млрд долларов).

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