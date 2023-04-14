Михаил Подоляк: Лукашенко неадекватен 3 14.04.2023, 17:12

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Россия понимает, что проигрывает и пытается сделать две вещи.

Россияне стремятся сменить центр внимания украинцев. Они хотят, чтобы Украина не так заботилась о своей внешней политике. Об этом «24 каналу» рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Россия использует Беларусь в пропагандистских целях.

Михаил Подоляк пояснил, что россияне понимают, что для них война против Украины является проигрышной.

По его мнению, поэтому они ищут любые возможности сделать 2 вещи :

- Существенно снизить интенсивность войны как таковой для того, чтобы тратить меньше ресурсов и производить определенное накопление;

- Зафиксировать линию разграничения, которая будет для них плацдармом для 3, 4 или 5 этапа войны.

- Они будут считать исполненной миссией России, если уничтожат Украину. Но для того чтобы можно было уничтожить Украину, 3-дневный формат не подходит, – отметил советник главы ОП Украины.

Следует также понимать, что Россия не сможет уничтожить Украину и через три года.

Михаил Подоляк подчеркнул, что россияне ищут возможность снизить интенсивность войны, чтобы выполнить сразу 3 стратегические задачи.

- Модернизировать армию, забыть обо всех этих «аналогов нету», провести антикоррупционную работу и тратить немного больше денег на производство ВПК, накопить оружие, – так он охарактеризовал первый пункт.

По его словам, вторая задача – внести раскол в антироссийскую коалицию, которая поддерживает Украину

- Вовлечь Украину в истощение внутреннего пространства и политического, и социального, и экономического, чтобы мы здесь ссорились друг с другом, а это очень популярная игра «Похейтить стоящего рядом с тобой», – отметил Подоляк третью миссию россиян.

Он также рассказал, что таким образом Россия стремится к тому, чтобы Украина сосредоточилась на внутренних проблемах из-за упадка экономики.

- Параллельно с этим политические убийства, перевороты, теракты в разных регионах, в том числе – в Украине, – это план России, – подчеркнул он.

По его мнению, Россия стремится реализовать этот сценарий не в одиночку.

Миссия Беларуси в игре россиян

Михаил Подоляк рассказал, что на арену выходят такие лица, как министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

- Он удивительно забывает о том, что де-факто принимает непосредственное участие в войне, предоставляя инфраструктуру, воздушное пространство, расконсервируя оружие, передавая его России, хранение ядерного оружия и так далее, – заметил он.

По его словам, призыв Лукашенко о прекращении поставок оружия для Украины указывает на его неадекватность. По его мнению то, что будет делать Россия, – это дела исключительно России.

- Им бы, напротив, меньше о чем-то говорить, меньше инициировать какие-либо предложения, чтобы были какие-то шансы у того же Алейника сказать: «Нет, я просто формально выполнял определенные полномочия», – объяснил Подоляк.

По его мнению, пусть лучше он все же фиксирует свое участие в агрессии против Украины, потому что режим Лукашенко все равно за все ответит.

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