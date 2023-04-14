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Бан Лаврова

5
  • Эль Мюрид
  • 14.04.2023, 17:20
  • 8,304
Бан Лаврова
Эль Мюрид

Главе МИД РФ будет оказан максимально холодный прием.

Лавров и российская делегация уже сутки не могут получить американские визы для приезда на заседание Совбеза ООН. Причины затягивания не оглашаются, сообщается лишь о «согласованиях». Российский посол Антонов сообщил, что его уже предупредили о том, что Лаврову будет оказан максимально холодный прием.

Технически США имеют возможность вообще заблокировать работу России в Совбезе и ООН, просто закрыв для российских дипломатов возможность въезда в США, а если потребуется - то и выслать уже находящихся там.

Это, безусловно, будут уже откровенно враждебные действия, да и Китай однозначно спроецирует ситуацию на себя - в конце концов, китайцы вообще всё сейчас рассматривают в контексте опыта в свете возможного конфликта с Тайванем. Он не очень вероятен пока, но понять, как будут протекать события, можно на примере России.

Тем не менее, угроза блокировки существует, и нарочитые проволочки с выдачей виз Лаврову и делегации - это, скорее, демонстрация такой угрозы.

Эль Мюрид, t.me

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