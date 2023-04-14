Офис Зеленского: В уничтоженной технике РФ находят все больше китайской электроники 10 14.04.2023, 17:43

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Представители Китая все отрицают.

Силы обороны Украины обнаруживают все больше электронных компонентов производства Китая в захваченной и уничтоженной российской военной технике. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины , пишет liga.net со ссылкой на Reuters.

Власюк, который консультирует главу Офиса президента по санкционной политике, отметил, что в российской военной технике «продолжают находить различную электронику», причем компонентов западного производства, по его словам, становится меньше, но возрастает число компонентов производства Китая.

Компоненты китайского производства были обнаружены, например, в навигационной системе беспилотников «Орлан», которые ранее использовали электронику производства Швейцарии. Также китайские детали были найдены в системе управления огнем российских танков, в которых прежде использовалась французская электроника.

По данным Власюка, Украине удалось установить некоторых производителей или поставщиков найденной электроники, и эта информация уже передана западным союзникам.

Среди компаний были упомянуты производитель оружия China North Industries Group (Norinco) и компания-поставщик военной техники Xinxing Guangzhou Import & Export Co. Власюк не уточнил, о поставке каких именно компонентов идет речь.

Агентство Reuters обратилось в МИД Китая с запросом, поставляли ли китайские компании компоненты для военной техники РФ, и получило ответ, что «на протяжении всей истории Китай налаживал нормальное торговое сотрудничество со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды» и что «в отношении экспорта товаров военного назначения Китай всегда занимал разумную и ответственную позицию, которой придерживается и сейчас».

Reuters также цитирует сотрудника Norinco, который отказался назвать свое имя и заявил, что компания «не поставляет в Россию компоненты военной техники».

Агентство напоминает, что на этой неделе США добавили в санкционные списки ряд китайских компаний, в том числе реселлера спутниковых изображений, который, по утверждению Госдепартамента, передавал снимки территории Украины организациям, связанным с террористической группой Вагнера.

Сегодня министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что КНР не будет поставлять оружие Украине или России.

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