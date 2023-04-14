Зеленский сменил начальника Центра специальных операций СБУ 14.04.2023, 18:08

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Владимир Зеленский

Президент Украины уволил Сергея Дусика.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на указ №223.

Указом №222 президент уволил Сергея Дусика, который занимал должность руководителя Центра спецопераций с мая 2020 года.

Отметим, что Центр специальных операций по борьбе с терроризмом — это отдельный отдел СБУ, который выполняет задачи по пресечению терактов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.

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