За год количество легально работающих белорусов в Польше выросло почти на 40 тысяч 14.04.2023, 18:14

Белорусы переезжают в соседнюю страну за лучшей жизнью.

В Польше увеличивается количество иностранцев, работающих легально. И происходит это, как пишет gazeta.pl, не за счет украинцев, как можно было бы подумать.

В конце марта количество легально трудоустроенных иностранцев достигло 1 073 366 человек. Это на 141 тысячу больше, чем в прошлом году, и на 28 тысяч человек больше, чем полгода назад.

Более двух третей (около 745 тысяч) таких иностранцев составляют украинцы. Однако их количество не меняется уже несколько месяцев. По сравнению с 2022 годом украинцев в Польше стало даже чуть меньше. Увеличение (+10 тысяч за три месяца 2023 года и +28 тысяч за полгода) происходит за счет других иностранцев — преимущественно белорусов.

За последние полгода количество белорусов, легально работающих в Польше, увеличилось на 17,5 тысячи человек. В конце марта их было около 116 тысяч.

За последние полгода (с октября 2022-го) официально трудоустроенных белорусов в Польше стало больше почти на 17,5 тысяч — с 98,5 тысяч до 116 тысяч человек. За год (с конца марта 2022-го) их число выросло на 37,7 тысяч человек.

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