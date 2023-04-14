«Каждый ищет выход, как может» 14.04.2023, 18:47

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Дальнобойщики — о ситуации на проблемной границе Беларуси и Польши.

На границе Беларуси и Польши сохраняется очередь на выезд из нашей страны, хотя она стала в два раза меньше по сравнению с 30-километровой, которая была три недели назад. «Зеркало» пообщалось с перевозчиками и узнало, как они решают бытовые вопросы, сколько времени у них уходит на ожидание и оформление на пунктах пропуска Козловичи-Кукурыки, как работают сотрудники таможни и пограничники с обеих сторон.

Сотрудник польской фирмы-перевозчика Матвей (имена героев материала изменены) рассказал, что водитель, которого он курирует, в субботу, 8 апреля, взял в Бресте груз из Азии. Тогда очередь на выезд из Беларуси была 14 км.

— Водитель рассказывал, что очередь из фур сейчас начали контролировать инспекторы ГАИ. Выглядит это так: гаишник сообщает по рации своем напарнику, находящемуся ближе к пункту пропуска, о том, какие фуры сейчас поедут. К примеру: «Едет четыре авто, последняя синий DAF». Если туда вклинивался кто-то без очереди, то его отправляли в конец колейки (очереди. — Прим. ред.).

Пока водитель стоял в очереди, голодным он не остался, у мужчины с собой была еда — запасся дома, так как на католическую Пасху он не работал и был с семьей в Беларуси.

— На пункт пропуска он попал только через четыре дня — 12 апреля. Белорусов прошел быстро и без проблем. Но на таможне обратили внимание на его документы и предупредили, что вопросы к грузу могут возникнуть у поляков. Так и получилось, хотя через Литву такой груз мы возим без проблем.

На польской стороне у водители начали просить дополнительные бумаги, причем делали это очень медленно: сперва сказали переделать накладные, потом потребовали письмо от грузоотправителя.

На терминале в «Кукурыках» для водителей есть кафе, магазины, душ, туалет. В ожидании оформления дальнобойщик не потерял в деньгах — за сутки ему оплачивают по 75 евро.

— Мучили его этими документами, на цирк похоже. Но мы-то понимаем, что специально сделано, чтобы не возили грузы. Некоторые авто с таким же грузом неделю там стоят. Моему водителю уже удалось выехать.

Дальнобойщик Андрей возит грузы из Польши в Беларусь и обратно примерно один раз в две недели. В очередном рейсе он был на этой неделе.

— Около 17.00 вторника, 11 апреля, я встал в колейку на выезд из Беларуси. До погранперехода тогда было 19 км. Ночью движения не было, но за среду все поехали. Причем я не объезжал никого — ехал строго, как положено.

Мужчина считает, что очередь начала двигаться благодаря тому, что ГАИ ее контролирует — он видел, что инспекторы составляют списки фур, которые должны проезжать вперед. Если на каком-то отрезке с прилегающих дорог вклинивался «левый» грузовик, то водителю говорили уехать.

— Думаю, очередь растягивалась и из-за самих водителей: на дороге очень много спящих коллег, которые ушли на паузу, машину они никак не обозначают (обычно водители, которые уходят на паузу и не собираются ехать, вывешивают за окно желтый жилет. — Прим. ред.). Те, кто стоит позади, не могут выйти и посмотреть, чего впереди стоящий стоит, может его надо объехать. Вот так колейка и удлиняется.

Водитель рассказал, что пока он стоял в очереди, то видел, как недалеко от колейки торговала продуктами автолавка. Также активизировались местные жители: они ездили вдоль фур и предлагали дальнобойщикам купить пирожные, котлеты с пюре.

— Не знаю, как они по вкус у и качеству, я не рискнул покупать эту еду. У меня свои запасы были, их и ел.

Мужчина отметил, что вдоль дороги стояли биотуалеты, в один из них (который был на повороте к деревни Клейники) он сходил.

— Нормальный туалет, нет там какого-то ужаса, грязи или сильного запаха. Но бумаги, конечно, там нет, надо брать свою. Вообще туалетов больше надо, есть места, где их нет вообще. Впрочем, там есть большой лес, коллеги туда и ходят.

По словам Андрея, ночью со среды на четверг он уже находился внутри пункта пропуска. На прохождение контроля белорусской и польской стороной у него ушло 2,5 часа. Однако водитель отметил, что ему не надо было оформлять груз — фура была порожняя.

— Белорусы и поляки работали нормально, без задержек. Конечно, иногда у них бывают какие-то технические неполадки, но не в этот раз. Телефон мой никто не досматривал, на такое я никогда не попадал. Вчера утром я заехал на территорию Польши.

Андрей не исключает, что колейка могла уменьшиться из-за того, что в Европе был запрет на движение по дорогам фур в связи с пасхальными праздниками. Вполне вероятно, что после православной Пасхи очередь может растянуться снова.

Офисные сотрудники еще двух польских компаний-перевозчиков Олег и Игорь сообщили, что на прошлой неделе очередь из грузовиков в сторону Польши хоть и стала короче, но их водителям все равно пришлось идти на хитрости.

— Мои два водители в 9.00 встали в колейку, а через полтора суток, ночью в четверг, они уже были в Польше. Но это только благодаря тому, что они сократили ожидание потому что вклинились в начало очереди, — рассказал Олег.

Игорь согласен с коллегой — проезд без очереди никуда не делся, просто сейчас он проходит осторожнее, чем раньше.

— Без очереди всовываются благодаря тому, что водители, стоящие в колейке, сами невнимательны. Расскажу, как это работает. Например, в очереди в разных местах стоит пять наших фур. Водитель, который ближе всего к пункту пропуска ждет, когда перед ним образуется «окно» (за счет того, что кто-то спит на обочине или тягачи проехали вперед) и сообщает об этом по телефону коллегам. Те быстренько заезжают перед ним. Некрасиво? Да. Но тут уж каждый ищет выход, как может.

Напомним, в конце марта дальнобойщики сообщали, что на границе Беларуси и Польши, перед пунктом пропуска «Козловичи» образовалась очередь из грузовиков более 30 км. На 24 марта в колейке находилось 1000 грузовиков. Некоторые водители ожидали выезда по пять дней. В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что во всем виноваты дальнобойщики из числа местных жителей.

По данным ГПК Беларуси, на 14 апреля 14.00 в очереди перед «Козловичами» находилось 500 грузовиков.

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