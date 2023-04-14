Под Минском продается дом с интересным фасадом 3 14.04.2023, 19:14

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Фотофакт.

В 24 километрах от Минска продается стильный загородный дом на 111 квадратных метров. В нем реализовано много интересных дизайнерских идей, которые многим понравятся. Например, для фасада выбрали оригинальное сочетание разнородных материалов и удачно подобрали цвета. В интерьере «цепляют» бетонные и реечные потолки, встроенные в стены светодиодные полосы, дизайнерская мебель, пишет Realt.by.

Находится он в деревне Новое Поле в Раковском направлении — в новой застройке с современными домами. В деревне развитая инфраструктура: ясли-сад, школа, аграрно-экономический колледж, амбулатория, аптека, почта, магазины и даже историческая достопримечательность — усадебный комплекс Друцких-Любецких.

Добраться сюда можно по трассе М6 всего за 20 минут от МКАД. Сюда ходят маршрутки и автобусы.

Новая застройка обеспечена практически всеми необходимыми для комфортной жизни за городом коммуникациями: газ, центральный водопровод, электричество (15 кВт), оптика от «Белтелекома» (300 Мб/с). Чего нет, так это центральной канализации. Владельцы этот вопрос, впрочем, решили — установили биостанцию очистки.

Дом построен в 2021 году. Он из блоков, одноэтажный, с вальмовой крышей из металлочерепицы. Из архитектурных особенностей — утопленные в тело дома входная зона и терраса со стороны двора. Такое решение оправдано и практично — не нужно дополнительно пристраивать навесы — крыльцо и террасную часть прикрывает крыша дома.

Обратите внимание на фасад. Здесь сочетаются темно-серая декоративная штукатурка и вставки планкена медового цвета. Входная зона с красной дверью выделена черным цветом, и это при том, что подшивка кровли над крыльцом — белая. Оконный профиль перекликается с цветом кровли. В темное время суток фасад подсвечивается, создавая графические узоры света и тени.

Общая площадь дома 111 «квадратов». Планировка современная и продуманная.

39 м2 занимает гостиная с кухней. В ней панорамное остекление с выходом на террасу. Интерьер минималистичный, без лишних деталей.

Основной цвет стен белый, но зона кухни выделена серым — в тон лаконичным панелям, за которыми скрыто кухонное оборудование и имеется небольшая кладовка. Обеденного стола как такового нет — только небольшой квадрат каменной столешницы на серой островной тумбе.

В ТВ-зоне из мебели только диван и экран напротив. То, что можно принять за черную полку, на самом деле является камином, работающем на биоэтаноле (денатурированный спирт).

Теперь смотрим вверх и понимаем, что идея комбинировать разные материалы с фасада перешла в интерьер (или наоборот). На потолке мы видим отделку под голый бетон и деревянные рейки.

В спальнях, кстати, добавили яркости — некоторые стены покрашены в солнечно-желтый и зеленые цвета. Потолки сделали белыми, добавив лишь по краям деревянные рейки.

В доме два санузла, и один из них является приватным — в него можно попасть только из мастер-спальни.

Еще одна особенность интерьера — во всех помещениях дома одинаковое напольное покрытие, крупноформатная плитка. Полы являются главным обогревателем — в стяжке вмурована система теплого пола.

Рядом с основным домом имеется еще и гостевой. Он совсем небольшой, на 26 «квадратов», но в нем есть все для жизни: кухня-гостиная, спальня, санузел. Чистовая отделка закончена, мебель расставлена.

Третье строение на участке — хозблок, который совмещает функцию вольера и сарая.

Размер участка — 11 соток. По периметру он огорожен, есть газон, высажены декоративные кустарники. Стоит дом 204 000 долларов.

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