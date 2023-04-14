Зеленский провел совещания с Будановым и Малюком 1 14.04.2023, 19:54

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Владимир Зеленский

Обсудили подготовку активных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, провел отдельные совещания с главой СБУ Василием Малюком и начальником ГУР Кириллом Будановым. Одной из тем стала подготовка активных действий.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«В течение дня был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком, провел совещание с руководителем ГУР Будановым. Ключевое — это постоянное уничтожение оккупантов, это минусование их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа», - рассказал глава государства.

Он также поблагодарил военных, которые обеспечивают все вышеперечисленное и помнят, что за каждый удар по мирным городам Украины россияне должны нести максимально ощутимые потери.

«Каждый мэтр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, неизбежность того, что для врага не будет никакой перспективы на земле Украины», - подчеркнул президент Украины.

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