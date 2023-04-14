Данилов: Некоторые взрывы в Крыму могут быть связаны с испытанием нового украинского вооружения 1 14.04.2023, 20:24

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что некоторые взрывы на территории аннексированного Крыма могут быть связаны с испытаниями Украины новых образцов вооружения.

Об этом он заявил в эфире украинского общенационального телемарафона, передает «Крым.Реалии».

Данилов подчеркнул, что Украина может проводить испытания отечественного вооружения в Крыму, поскольку «Крым – это наша территория».

«Поверьте, если есть испытания того или иного вооружения, то они проходят на нашей территории. Еще раз подчеркиваю, Крым – это наша территория. Может там проходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю», – заявил Данилов.

Также Данилов прокомментировал возведение российскими войсками фортификационных сооружений на пляжах Крыма, заявив, что «их это точно не спасет».

«Может они что-то там догадываются, вангуют, но, поверьте, их это точно не спасет, сколько бы километров траншей они себе не накапывали», – заявил Данилов.

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.

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