Байден поручил разведслужбам принять меры по защите конфиденциальных данных 1 14.04.2023, 20:41

Джо Байден

Президент США дал такое распоряжение после утечки документов Пентагона.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил разведслужбам принять меры по защите конфиденциальных данных после утечки документов Пентагона.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я высоко оцениваю оперативные действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных документов правительства США», - заявил Байден.

Он подчеркнул, что пока Вашингтон продолжает выяснять достоверность этих документов.

«Я дал указание нашему военному и разведывательному сообществу принять меры по дальнейшей защите и ограничению распространения секретной информации, а наша команда по национальной безопасности тесно координирует свои действия с нашими партнерами и союзниками», - добавил американский лидер.

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