Байден поручил разведслужбам принять меры по защите конфиденциальных данных1
- 14.04.2023, 20:41
Президент США дал такое распоряжение после утечки документов Пентагона.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил разведслужбам принять меры по защите конфиденциальных данных после утечки документов Пентагона.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Я высоко оцениваю оперативные действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных документов правительства США», - заявил Байден.
Он подчеркнул, что пока Вашингтон продолжает выяснять достоверность этих документов.
«Я дал указание нашему военному и разведывательному сообществу принять меры по дальнейшей защите и ограничению распространения секретной информации, а наша команда по национальной безопасности тесно координирует свои действия с нашими партнерами и союзниками», - добавил американский лидер.