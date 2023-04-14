Какие квартиры продают в Дроздах, где живут чиновники, бизнесмены и спортсмены 3 14.04.2023, 20:52

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Ценники кусаются.

В минском микрорайоне Дрозды, который находится за торговым центром «Арена сити» и где проживает много чиновников, бизнесменов и спортсменов, выставлены на продажу как минимум 15 квартир. В большинстве объявлений указано, что это жиль категории «VIP» или «элитное». «Зеркало» посмотрело, что из себя представляют самые дорогие варианты жилья в этом микрорайоне.

Двухкомнатная квартира продается в шестиэтажном доме на улице Тихой. Он построен в 2010 году. Двушка расположена на четвертом этаже, ее общая площадь — чуть больше 80 м², жилая — немного более 47 «квадратов», кухня — 13,5 м².

Сообщается, что «в квартире переплелись богатство и шик, красота и удобство». В двушке сделали дизайнерский ремонт, для отделки применяли импортные материалы премиум-класса. Здесь есть две спальни, кухня объединенная с гостиной, два санузла, балкон. Жилье продается с мебелью и бытовой техникой.

В стоимость квартиры входит машино-место в подземном паркинге.

Жилье стоит 1 177 640 рублей или 400 000 долларов, стоимость «квадрата» — 4963 долларов.

Трехкомнатная квартира в доме 2008 года постройки на улице Пионерской продается с прошлого года. При этом цена объекта остается прежней, а о возможности торга не упоминается.

Жилье расположено на первом этаже. Общая площадь квартиры — немного больше 113 «квадратов», жилая — 86 м2, кухня — 46 м2. Есть два санузла, две террасы и лоджия.

Квартира продается со всей мебелью и бытовой техникой. В стоимость входит машино-место в подземном паркинге.

Трехкомнатная квартира в доме № 9 на улице Пионерской. Фото: realt.by

Жилье стоит 1 265 963 рублей или 430 000 долларов, квадратный метр обойдется в 3799 долларов.

Продается четырехкомнатная квартира в доме на Пионерской, он был построен в 2008 году. Квартира расположена на втором этаже пятиэтажки, она занимает площадь почти 140 «квадратов», жилые помещения — почти 90 «квадратов», кухня — 14 м2.

В квартире есть две застекленные лоджии и два санузла. Жилье полностью укомплектовано мебелью и техникой.

Вместе с квартирой продаются два машино-места в паркинге.

Цены объекта — 1 324 845 рублей или 450 000 долларов, за метр выходит 3378 долларов.

В доме на улице Пионерской продают трешку на третьем этаже, ее площадь — почти 110 м2, жилая — немного более 80 м². В квартире есть гостиная с кухонной зоной, спальня, детская комната, гардероб, два санузла с большой ванной и лоджия.

Здесь установлена сантехника премиум-класса, пол с подогревом, кондиционеры. Новым жильцам остается вся мебель и техника европейских брендов.

Стоимость квартиры — 1 280 684 рублей или 435 000 долларов, за «квадрат» — 4009 долларов.

Не находится покупатель на трехкомнатную квартиру, расположенную в шестиэтажном доме на Пионерской. Ее также продают с прошлого года. Жилье занимает общую площадь более 120 м2, жилая площадь — почти 72 «квадрата», кухня — почти 16 м2. В квартире есть два санузла и две отапливаемые лоджии.

В квартире ручная роспись на потолке, дизайнерский свет, в спальнях и гостиной на полу уложена паркетная доска, в местах общего пользования — плитка, по всей квартире оборудованы теплые полы, установлен кондиционер. Новым владельцам оставят итальянскую дизайнерскую мебель, профессиональную бытовую технику премиум-класса.

Квартира стоит 1 084 673 рублей или 435 000 долларов, за метр квадратный — 3554 долларов. Отметим, что эта та же стоимость, что была в прошлом году.

Продается трешка в доме по Пионерской, находится она на последнем, четвертом этаже. Ее общая площадь — почти 120 «квадратов», жилая — немного больше 75 м2, кухня — почти 14 «квадратов».

Квартира оборудована всем необходимым. Здесь делан ремонт, при отделке применяли натуральные материалы в спокойных тонах. На полу — современный кафель и натуральный паркет, ровные стены под покраску, деревянные классические двери, лоджия. Сантехника премиум-класса, кондиционирование, два санузла с подогревом полов. Новым владельцам остается мебель и техника.

Жилье продают за 1 207 081 рублей или 410 000 долларов, за метр квадратный — 3440 долларов.

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