«Путин был лично задет бегством граждан в масштабах, которых РФ не видела с развала СССР» 6 14.04.2023, 21:01

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Президент РФ потребовал ввести электронные повестки из-за массовой эмиграции россиян.

Резонансный хакон об электронных повестках, который Госдума и Совет Федерации приняли в экстренном режиме за два дня на этой неделе, стал ответом на массовую эмиграцию россиян, которая возмутила президента РФ Владимира Путина. Об этом The Moscow Times сообщил высокопоставленный сотрудник правительства, который знает о проходивших осенью и зимой совещаниях.

По его словам, Путин был «лично задет» бегством граждан в масштабах, которых страна не видела с развала СССР. По оценке демографа Алексея Ракши, Россию покинули 500-800 тысяч человек, а аналитики Альфа-банка оценивали волну миграции в 1 миллион.

«Этот побег одновременно лично задел и возмутил начальника (так среди российских чиновников по советской традиции принято называть между собой Путина - ред.). Было дано поручение пресечь подобное в будущем и начать воспитывать в людях патриотизм», - говорит чиновник.

Говоря о мужчинах, которые решили уехать после начала мобилизации, Путин в октябре 2022 года призывал давать «юридические, а не эмоциональные оценки». Но на самом деле Путин был недоволен, подчеркивает чиновник: те, кого он поручил мобилизовать, покидали страну, не стесняясь. А власть, наблюдая за происходящим в режиме в реальном времени, не имела легальных возможностей поставить заслон побегу.

Отчасти поэтому законопроект готовили в режиме секретности, рассказывает источник The Moscow Times, близкий к Кремлю.

Вся подготовительная работа с участием министерства обороны, министерства цифрового развития, Кремля, ФСБ, МВД и других ведомств проводилась без публичной огласки, чтобы не вызывать дополнительную негативную реакцию в обществе. Так, не привлекая внимание, власти решили технически закрыть бреши для мужчин, которые подлежат призыву и мобилизации, говорит источник.

Закон, который де-факто создает в РФ реестр невыездных граждан, а также вводит существенные поражения в правах для «уклонистов», вплоть до запрета распоряжаться имуществом и управлять автомобилем, Дума приняла сразу во всех чтениях за 23 минуты.

«Возможности изучить этот законопроект у нас просто не было», — жаловалась депутат-коммунист Нина Останина. Несмотря на это, Дума проголосовала единогласно.

«Да, формально есть небольшое нарушение регламента, - сказал The Moscow Times депутат, попросивший об анонимности. - Но время такое, что сейчас никто спорить с руководством Думы не будет».

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