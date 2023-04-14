Норвегия присоединилась к бойкоту соревнований по фехтованию с участием РФ и Беларусью
- 14.04.2023, 21:24
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Ранее от соревнований отказалась Украина.
Компанию украинских фехтовальщиков в отказе от выступлений вместе с белорусскими и российскими атлетами составят норвежцы.
Об этом заявила Федерация фехтования Норвегии, сообщает официальный сайт организации.
Представители скандинавской сборной будут бойкотировать турниры с участием спортсменов из РФ и Беларуси. Дополнительно Норвегия в знак протеста из-за возвращения обеих стран отказалась от проведения соревнований.
«После утверждения большинством на конгрессе FIE разрешения россиянам и белорусам возобновить выступления, руководство федерации фехтования решило не отправлять спортсменов на соревнования и первенства с их участием», – говорится в заявлении.
Вместо Кубка мира норвежские функционеры запланировали провести совместные с другими скандинавами соревнования. Федерация пригласит фехтовальщиков из Швеции и Финляндии. Бойкот Норвегии – первый после отказа Украины от участия в турнирах с представителями страны-агрессора и ее союзницы протест. Недовольство и частичный бойкот ранее объявили Дания, Германия, Польша и Франция.