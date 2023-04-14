В Польшу прибыли все восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала ВСУ
- 14.04.2023, 21:31
Об этом сообщила министр обороны Канады.
В Европу прибыли все восемь танков Leopard 2, которые Канады обещала передать ВСУ.
Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.
«Теперь официально: все восемь основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой Украине, уже прибыли в Польшу», — заявила она.
Ананд отметила, что ее страна «продолжит поддерживать Украину и предоставлять украинцам средства, необходимые им для борьбы и победы в этой войне».