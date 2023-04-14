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В Польшу прибыли все восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала ВСУ

  • 14.04.2023, 21:31
В Польшу прибыли все восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала ВСУ

Об этом сообщила министр обороны Канады.

В Европу прибыли все восемь танков Leopard 2, которые Канады обещала передать ВСУ.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.

«Теперь официально: все восемь основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой Украине, уже прибыли в Польшу», — заявила она.

Ананд отметила, что ее страна «продолжит поддерживать Украину и предоставлять украинцам средства, необходимые им для борьбы и победы в этой войне».

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