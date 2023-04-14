В небе над Крымом активизировалась российская авиация 14.04.2023, 21:38

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Военные самолеты летают очень низко.

В пятницу вечером, 14 апреля, в небе над Крымским полуостровом активизировалась российская авиация.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Как сообщают местные жители, с 21:00 над Севастополем через каждые 2-5 минут пролетают военные самолеты: истребители и транспортные.

«Самолеты летят со стороны моря над Ленинским районом города и далее на восток. Обычно так бывает после взлета с аэродрома Бельбек, после чего самолет делает разворот над морем», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что аналогичная ситуация в Инкермане. Над городом пролетело не менее 10 самолетов.

В то же время в Инкермане продолжается активность вражеской авиации.

«За последние 20 минут еще шесть пролетело над Инкерманом, такого даже в начале вторжения не было или когда первый раз на аэродроме Бельбек взрывы были. Летают очень низко», - говорится в сообщении.

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