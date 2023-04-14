В Минске осталось всего три частных школы 14.04.2023, 22:02

Лукашисты продолжают «зачищать» частные учебные заведения.

В Минске осталось всего три частных школы. Об этом в интервью информагентству «Минск-Новости» рассказала первый заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко.

По ее словам, на получение государственной лицензии были поданы заявки от 12 частных школ. «Но, к сожалению, выполнить лицензионные требования удалось только трем из них. И они получили лицензии. Одна из частных школ даже прошла плановую аккредитацию», — заявила чиновница.

«Зачистка» частных учебных заведений началась после того, как в частной минской школе «Смарт скул» один школьник выстрелил в одноклассницу резиновым шариком из пистолета и попал ей в глаз. После этого Лукашенко приказал «зачистить все до невозможности в системе образования». Тогда за неделю в стране закрыли восемь частных школ.

«Ту ситуацию, которая сложилась в прошлом году, можно охарактеризовать так: это желание жить по собственным правилам, когда коммерческим учреждениям образования разрешалось то, чего не могли позволить себе государственные», — говорит Людмила Борисенко.

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