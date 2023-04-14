Глава МИД Литвы недоволен президентским вето на закон о санкциях против россиян и белорусов 2 14.04.2023, 22:12

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Габриэлюс Ландсбергис

Он надеется, что Сейм отклонит вето Науседы и останется на прежней позиции.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сожаление из-за решения президента Гитанаса Науседы наложить вето на закон о введении национальных санкций против граждан России и Беларуси.

Об этом Ландсбергис сказал в комментарии агентству ELTA.

По словам главы литовского МИД, глава государства не прислушался к словам ни парламентариев, ни Светланы Тихановской. Поэтому он надеется, что Сейм отклонит вето Науседы и останется на прежней позиции.

Ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси. Он предложил депутатам придерживаться единой позиции и уравнять ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам.

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