На свободу вышли четверо сотрудников Полоцкого историко-культурного музея 14.04.2023, 22:29

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Они были задержаны 29 и 30 марта.

На свободу вышли четыре сотрудника Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, сообщает тг-канал «Позірк».

Они были задержаны 29 и 30 марта. Судя по датам освобождения, всех осудили на 15 суток.

13 апреля освободили заведующую научно-экспозиционным отделом Тамару Джумантаеву, фотографа Кирилла Смолякова и электрика (имя неизвестно). 14 апреля на свободу вышла старший научный сотрудник Полоцкой художественной галереи Александра Костюкевич. Также освободили бывшую сотрудницу Елену Ходикову, которая уволилась из заповедника по собственному желанию.

Новополоцкий фотограф Игорь Супраненок осужден еще на 15 суток, а сотрудник музея-заповедника Игорь Бортник — еще на 13.

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